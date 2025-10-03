Εκδήλωση: Πώς η ενδυνάμωση των γυναικών μεταφράζεται σε ανάπτυξη και ευημερία

Η Women Act-Cyprus και η Πρεσβεία της Σουηδίας στη Λευκωσία ανακοινώνουν τη διοργάνωση εκδήλωσης που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ενδυνάμωσης των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Η εκδήλωση με τίτλο «Πώς η ενδυνάμωση των γυναικών μεταφράζεται σε ανάπτυξη και ευημερία», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ., στο Ίδρυμα CVAR – Severis Foundation στη Λευκωσία. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κα. Lise Tamm, Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Υπηρεσίας Ισότητας των Φύλων, η οποία διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στο δίκαιο και στην ισότητα των φύλων. Η κα. Tamm έχει επίσης υπηρετήσει ως Επικεφαλής Δημόσια Κατήγορος της Σουηδίας και για πολλά χρόνια ηγήθηκε σημαντικών εισαγγελικών τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Μονάδας Κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεθνούς Εισαγγελίας στη Στοκχόλμη.

Η βραδιά θα συνεχιστεί με συζήτηση σε μορφή fireside chat και Q&A, με συντονίστρια την Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, Ιδρύτρια της Women Act Cyprus και Πρόεδρος της Πολιτείας. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν:

Μιχάλης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Velicor Consulting

Διευθύνων Σύμβουλος, Velicor Consulting Δρ. Μαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη, Βιοτεχνολόγος – Επιχειρηματίας

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση δικτύωσης, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων.

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από την Πολιτεία, αντανακλώντας τη δέσμευση για προώθηση της οικονομικής συμμετοχής και της ηγετικής παρουσίας των γυναικών στην Κύπρο και διεθνώς.

Πρόγραμμα:

6:00 μ.μ. | Εγγραφή

6:15 μ.μ. | Χαιρετισμός από τον Πρέσβη της Σουηδίας, κ. Martin Hagström

Χαιρετισμός εκ μέρους του ΥΔΔΤ, κ. Μάριο Χαρτσιώτη6:30 μ.μ. | Ομιλία της κας Lise Tamm 6:45 μ.μ. | Fireside Chat & Ερωτήσεις από το κοινό

7:30 μ.μ. | Δεξίωση Δικτύωσης

Στοιχεία Εκδήλωσης:

Τόπος διεξαγωγής: CVAR – Severis Foundation, Λευκωσία

Ημερομηνία: Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 6:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής:

[email protected] | +357 22 795003