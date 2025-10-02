Μετά από 26 χρόνια ισχυρής παρουσίας στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά και με ξεκάθαρη δέσμευση στη στρατηγική ανάπτυξη, η Prime Insurance εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο με την επίσημη παρουσίαση της νέας της επωνυμίας: Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd.

Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική εκδήλωση που παρευρέθηκαν συνεργάτες, επιχειρηματικοί εκπρόσωποι και επαγγελματίες των ΜΜΕ.

Μια Στρατηγική Κίνηση με Ουσία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Παναγιώτης Παναγιώτου τόνισε ότι η αλλαγή δεν αποτελεί μια απλή μετονομασία, αλλά μια στρατηγική κίνηση με ουσία. «Σήμερα δεν πραγματοποιούμε απλώς μια συνέντευξη Τύπου. Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία της εταιρείας μας - μιας εταιρείας που εδώ και 26 χρόνια υπηρετεί την αγορά με αφοσίωση, αντοχή και συνέπεια. Στεκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε και να γιορτάσουμε επίσημα τη μετάβαση της Prime Insurance σε GRAWE Cyprus. Ένα νέο όνομα, μια νέα εποχή, με την ίδια πυξίδα αξιών που μας καθοδηγεί αλλά με μια με νέα δύναμη να μας ωθεί μπροστά.»

Επεσήμανε ότι η εταιρεία διατηρεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της, ενώ εξελίσσεται υπό την ομπρέλα ενός από τους πιο ιστορικούς και αξιόπιστους ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης. «Αλλάζουμε το όνομα – όχι την ταυτότητα. Η ασφάλιση βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Οι πελάτες μας θέλουν να ξέρουν ότι θα είμαστε εδώ όχι μόνο αύριο, αλλά και μετά από δεκαετίες. Και με τη GRAWE, το εγγυόμαστε», ανέφερε ο Δρ. Παναγιώτου.

Η μετάβαση ενισχύει την πρόσβαση της εταιρείας σε διεθνή τεχνογνωσία, αυξάνει την αξιοπιστία της και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της - χωρίς καμία αλλαγή σε προσωπικό, σημεία εξυπηρέτησης ή εταιρικές αξίες.

26 Χρόνια Παράδοσης στην Κύπρο

Αναλογιζόμενος την πορεία τις Prime Insurance, πλέον GRAWE Cyprus, ο Δρ. Παναγιώτου παρουσίασε τις ακόλουθους δείκτες:

41.000 πελάτες

65.000+ ενεργά συμβόλαια

€50 εκατ. Σε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

91 εργαζόμενοι

120+ επαγγελματίες διαμεσολαβητές

Η εταιρεία έχει επενδύσει διαχρονικά στην εκπαίδευση, την τεχνολογία, τις ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν την ασφαλιστική εμπειρία, καθώς και σε μια αναγνωρισμένη πορεία στην εξυπηρέτηση αποζημιώσεων. «Αυτή είναι η κληρονομιά πάνω στην οποία χτίζουμε το μέλλον», σημείωσε. Οι βασικές αξίες της εταιρείας - ακεραιότητα, συνέπεια και σεβασμός στον άνθρωπο - παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Την ίδια στιγμή, η GRAWE Cyprus εξελίσσεται μέσα από:

νέα ασφαλιστικά προϊόντα ευρωπαϊκών προτύπων,

αναβαθμισμένες εμπειρίες πελατών,

συνεχή εκπαίδευση συνεργατών,

και μια στοχευμένη στρατηγική βιωσιμότητας.

Η δέσμευση προς την κοινωνία και το περιβάλλον ενισχύεται επίσης μέσω πρωτοβουλιών όπως το Cyprus Trees Project, σε συνεργασία με το CYENS και τον Δήμο Λευκωσίας, καθώς και μέσω νέων προγραμμάτων αστικής δενδροφύτευσης.

«Σήμερα γυρίζουμε σελίδα. Αυτό που έχει αξία δεν μένει απλώς ίδιο - εξελίσσεται, μεταμορφώνεται και γίνεται καλύτερο. Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε τη νέα μας ταυτότητα: GRAWE Cyprus», κατέληξε ο Δρ. Παναγιώτου.

GRAWE Group

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δρ. Othmar Ederer, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας του Ομίλου GRAWE, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Klaus Scheitegel (Πρόεδρος) και Paul Swoboda - η συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Grawe Cyprus και η παρουσία τους, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος στη θυγατρική του στην Κύπρο.

Παρουσιάζοντας τον Όμιλο στον Τύπο, ο Δρ. Ederer αναφέρθηκε στο Όραμα του Ομίλου, όπως διατυπώθηκε το 1846 από τον ιδρυτή του, Αρχιδούκα Γιόχαν:

«Η δύναμη που φέρνει το καλό βρίσκεται στην αρμονία μεταξύ των πολλών. Καθήκον κάθε ανθρώπου είναι να συμβάλλει σε αυτήν.»

Στη συνέχεια, έκανε μια ιστορική αναδρομή από την ίδρυση του Ομίλου το 1828 μέχρι και την εξαγορά της Prime Insurance.

Ο Δρ. Ederer παρουσίασε τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου:

13 χώρες δραστηριοποίησης

5.000+ εργαζόμενοι

€14,5 δισ. ενεργητικό

€2 δισ. ίδια κεφάλαια

Ως διεθνής όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η GRAWE δραστηριοποιείται στην ασφάλιση, την τραπεζική και την αγορά ακινήτων στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τόνισε επίσης τη: