Από φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 αποκτά… γεύση κυπριακού κρασιού.

Η Nicosia For Art ενώνει δυνάμεις με τη WINECORE – Κοινοπραξία Οινοποιών Κύπρου και μας συστήνουν την πρωτοβουλία From vine to stage: το κυπριακό κρασί συναντά τη σκηνή και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ξεκινώντας από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ένα μήνα μήνα, ένα οινοποιείο πρωταγωνιστεί στο μπαρ του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Αρχίζουμε με το Οινοποιείο Ζαμπάρτας (30/9 – 31/10), το φιλοθέαμον κοινό θα απολαμβάνει κρασιά από το συγκεκριμένο οινοποιείο στο μπαρ του θεάτρου.

Παράλληλα, το οινοποιείο του μήνα θα διοργανώσει «Βραδιά Κυπριακού Αμπελώνα». Μια βραδιά γευσιγνωσίας με πιστοποίηση Winecore, όπου το κοινό θα δοκιμάζει εκλεκτά κρασιά και θα μάθει την ιστορία τους και – φυσικά – θα τα συνοδεύει με τσιμπήματα.

Πληροφορίες για τη Βραδιά Κυπριακού Αμπελώνα:

Οινοποιείο Ζαμπάρτας

Μέρα/ ώρα: 23 Οκτωβρίου 18:30 – 20:00

Εισιτήρια: €12

Διαθέσεις θέσεις: 30

Κρατήσεις: 22797979

Ποιοι είμαστε: