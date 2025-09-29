Η Lidl Κύπρου ενεργοποιεί τη νέα γενιά ενάντια στη σπατάλη τροφίμων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σπατάλης Τροφίμων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιστρέφει δυναμικά για 5η χρονιά, ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.

Η Lidl Κύπρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σπατάλης Τροφίμων (29 Σεπτεμβρίου), εγκαινιάζει τη νέα θεματική του mind REset 2025, του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achievement Cyprus και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μετά την επιτυχημένη εστίαση στη μείωση του πλαστικού για τέσσερις συνεχείς χρονιές, η φετινή θεματική στρέφεται στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, ένα ζήτημα με σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Από τις εκπομπές CO₂ και τη σπατάλη φυσικών πόρων, μέχρι τις ανισότητες στην πρόσβαση σε τρόφιμα, το mind REset καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να σχεδιάσουν πράσινες επιχειρηματικές λύσεις, εστιάζοντας στην πρόληψη, τον προγραμματισμό και την επαναξιοποίηση πόρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε διαδοχικές ενότητες, που καθοδηγούν τους μαθητές και τις μαθήτριες από την κατανόηση του ζητήματος έως την παρουσίαση της δικής τους πρότασης. Απευθύνεται δωρεάν σε μαθητές/μαθήτριες Ε’–ΣΤ’ Δημοτικού και Α’–Β’ Γυμνασίου και υλοποιείται στην τάξη από έναν ή δύο εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία. Η εκπαιδευτική εμπειρία κορυφώνεται με τον ετήσιο διαγωνισμό «mind REsetters της χρονιάς», όπου οι ομάδες παρουσιάζουν τις λύσεις τους.

Σε τέσσερις συνεχόμενες χρονιές, το mind REset έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 12.500 μαθητές και μαθήτριες, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σημαντικές διακρίσεις. Παράλληλα, έχει ενισχύσει την οικολογική συνείδηση και την επιχειρηματική σκέψη των μαθητών, συνδέοντας τη σχολική εμπειρία με πραγματικές προκλήσεις βιωσιμότητας.

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Κύπρου, δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα «Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα πεδίο όπου η πρόληψη έχει καθοριστική σημασία. Μέσα από το mind REset, μετατρέπουμε τη γνώση σε δράση, δίνοντας στους νέους τα εργαλεία να δημιουργήσουν λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο για τις κοινότητές τους. Είναι ο τρόπος της Lidl Κύπρου να επενδύει σε ένα βιώσιμο αύριο, ξεκινώντας από το σήμερα.»

Με την πρωτοβουλία του mind REset, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα ξεκινά από την εκπαίδευση και υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με ουσία. Επενδύοντας στους μαθητές, στις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, καλλιεργούνται δεξιότητες, ενισχύεται η περιβαλλοντική συνείδηση και δημιουργείται χώρος για καινοτόμες ιδέες που χτίζουν ένα καλύτερο αύριο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις επιπρόσθετες ενέργειες της Lidl Κύπρου για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων εδώ.