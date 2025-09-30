Είτε σπουδάζουν μηχανική στη Βοστώνη είτε οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, όλο και περισσότεροι νέοι Κύπριοι επιλέγουν να επιστρέψουν. Και χάρη στην Exness, η επιστροφή αυτή δεν περιορίζεται στις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια διεθνή καριέρα εδώ, στην Κύπρο.

Με συνέπεια στη δέσμευσή της να επενδύει στο τοπικό ταλέντο και στηρίζοντας το όραμα του «Brain Gain» στην Κύπρο, η διεθνής fintech εταιρεία Exness έχει ενισχύσει σημαντικά το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους Κύπριους να δημιουργήσουν διεθνείς καριέρες, παραμένοντας στον τόπο τους.

Ένα πρόγραμμα που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο

Από το 2022, όταν ξεκίνησε, το πρόγραμμα έχει πενταπλασιαστεί. Μόνο το 2025, η Exness διπλασίασε τις θέσεις πρακτικής άσκησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φιλοξενώντας 27 ασκούμενους, εκ των οποίων οι 23 βρίσκονταν στην Κύπρο.

Ο στόχος; Να προσφέρει στους φοιτητές πραγματική εργασιακή εμπειρία σε μια διεθνή εταιρεία υψηλής ανάπτυξης, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστική και ελκυστική βάση για τα πιο ταλαντούχα μυαλά.

«Μια πρακτική στην Exness δεν είναι απλώς μια πρακτική. Είναι το πρώτο βήμα για μια σπουδαία διεθνή καριέρα, με αφετηρία την Κύπρο. Θέλουμε οι νέοι να ξέρουν: σας θέλουμε εδώ, σας έχουμε ανάγκη, και δεν χρειάζεται να μείνετε στο εξωτερικό για να χτίσετε το μέλλον σας», ανέφερε ο Fuad Karimov, Chief People Officer της Exness.

Τοπικό ταλέντο που επιστρέφει

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι απλώς μια τοπική δεξαμενή ταλέντου, είναι μια γέφυρα επιστροφής. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ελλάδα, η Exness προσέλαβε φέτος 12 Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξανασυνδεθούν με τις ρίζες τους, ενώ αποκτούν εμπειρία σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε 13 χώρες.

Περισσότερο από καλοκαιρινή εργασία: αφετηρία καριέρας

Στην Exness, η πρακτική δεν περιορίζεται σε «θεωρητική παρακολούθηση». Το πρόγραμμα, διάρκειας 8 εβδομάδων, βάζει τους φοιτητές στο κέντρο της δράσης, με πραγματικά projects και ουσιαστικό αντίκτυπο.

Κάθε ασκούμενος απολαμβάνει:

Πλήρες ωράριο με προσωπική ευθύνη σε πραγματικά έργα

1-προς-1 καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες

από έμπειρους επαγγελματίες Πρόσβαση στα εταιρικά οφέλη (ναι, ακόμη και οι ασκούμενοι!)

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης και συστατική επιστολή

και συστατική επιστολή Και, σε πολλές περιπτώσεις, προοπτική πλήρους απασχόλησης

Το 2024, 8 ασκούμενοι παρέτειναν τη συνεργασία τους, ενώ ένας προσλήφθηκε μόνιμα. Πολλοί άλλοι παραμένουν στη δεξαμενή ταλέντου της Exness, έτοιμοι να επιστρέψουν μετά την αποφοίτησή τους.

Επόμενος σταθμός: 2026

Η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2026, με τις αιτήσεις να ανοίγουν τον Μάρτιο και τη νέα ομάδα να ξεκινά τον Ιούνιο. Μια κίνηση που αποδεικνύει ότι η Exness βλέπει το μέλλον της ανάπτυξής της, άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον της Κύπρου.

Περισσότερα για το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Exness απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σε τομείς όπως STEM, οικονομικά, data, marketing και διοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες μπείτε στο:

🔗 exness-careers.com