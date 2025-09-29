Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 6μμ έως τις 10μμ, στη Μαρίνα Λεμεσού, εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.

Αναλυτικότερα, το Φεστιβάλ Βιώσιμης Κινητικότητας περιλάμβανε έκθεση ποδηλάτων, φορτιστές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και παιχνίδια από την ΑΗΚ, ηλεκτρικό λεωφορείο, χρονομίσθωση ποδηλάτων, παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις. Συμμετείχαν: ΕΜΕΛ, ΑΗΚ, Nextbike, ΕΒΕΛ, Bikin Cyprus, KXK Bikestores & Lifetech Services, Οργανισμός Παραπληγικών Κύπρου, Lions Αφροδίτη Λεμεσού, καθώς και το Εργαστήρι με ανακυκλώσιμα υλικά – Ιωάννης Ιωάννου.

Το Φεστιβάλ άνοιξαν οι μαζορέτες Λεμεσού «με τη φιλαρμονική προσκόπων – Επαρχιακής Εφορείας Λεμεσού».

Το Φεστιβάλ είχε ως στόχο την προώθηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών, του ποδηλάτου και των ηλεκτρικών οχημάτων ως μέσα διακίνησης, για τη μείωση των ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η φετινή θεματική της εκδήλωσης ήταν «Κινητικότητα για Όλους» και εστίασε στην προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις της ατομικής μετακίνησης στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

«Κινητικότητα για Όλους» σήμαινε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς, ανεξαρτήτως εισοδήματος, περιοχής, φύλου ή ικανοτήτων. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος ή η έλλειψη επιλογών μετακίνησης, που περιορίζουν την πρόσβασή τους στην εργασία, την εκπαίδευση και βασικές υπηρεσίες.

Η ΕΤΑΛ υλοποίησε πολυάριθμες δράσεις στον τομέα, ως μέρος ενός φιλόδοξου προγραμματισμού που αναμένεται να αναβαθμίσει την ευρύτερη Λεμεσό στον τομέα αυτό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού.