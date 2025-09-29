Μπείτε στα παρασκήνια του Tennis Showdown 2025, που θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου και γνωρίστε από κοντά τους αστέρες του παγκόσμιου τένις Marat Safin, Μάρκο Παγδατή, Dinara Safina και Karolina Šprem Baghdatis.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, η ακαδημία τένις Μάρκος Παγδατής διοργανώνει ένα αποκλειστικό VIP event όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, να φωτογραφηθούν αλλά και να προπονηθούν με τους τέσσερις κορυφαίους τενίστες στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας στο City of Dreams Mediterranean.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

18:30 – 19:00 | Υποδοχή & Συνάντηση με τους διακεκριμένους τενίστες

Η βραδιά θα ξεκινήσει με δροσιστικά ποτά και ελαφριά εδέσματα, γνωριμία με τους υπόλοιπους καλεσμένους και συνάντηση με τους αστέρες του τένις σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα.

19:00 – 20:00 | Αποκλειστικό Tennis Clinic

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο άθλημα υπό την καθοδήγηση των σπουδαίων αθλητών Μάρκου Παγδατή, Marat Safin, Dinara Safina και Karolina Šprem Baghdatis. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για όλα τα επίπεδα - δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία- και συνδυάζει τεχνική, διασκέδαση και έμπνευση.

20:00 | VIP Δεξίωση

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια premium εμπειρία φιλοξενίας, που θα περιλαμβάνει εκλεκτό φαγητό και ποτό, μοναδικές ευκαιρίες φωτογράφισης με τους αστέρες του τένις, υπογεγραμμένα αναμνηστικά και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.

Για πληροφορίες και κρατήσεις στο ξεχωριστό pre-match event:

Τηλ.: +357 25 086980

Email: [email protected]