Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας στις 25 Σεπτεμβρίου, η DP World Limassol συμμετέχει στους παγκόσμιους εορτασμούς φωταγωγώντας με μπλε χρώμα το κτήριο του Επιβατικού Τερματικού Λεμεσού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου. Έχει ως στόχο να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και να προωθήσει την ασφάλεια στη θάλασσα και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές ναυσιπλοΐας.

Το φετινό θέμα, «Ο ωκεανός μας, η υποχρέωσή μας, η ευκαιρία μας», επιδιώκει να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η θάλασσα στη διατήρηση της ζωής, των μέσων βιοπορισμού και της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από τη ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση και τις επιταχυνόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Λεμεσού, κ. Simon Pitout, δήλωσε σχετικά: «Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την ζωτική αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου και η Κύπρος διαδραματίζει καίριο ρόλο ως στρατηγικός κόμβος στη Μεσόγειο. Φωταγωγώντας το επιβατικό τερματικό με μπλε χρώμα, όχι μόνο τιμούμε τους ναυτικούς, και όλους όσοι εργάζονται ακούραστα στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά επαναβεβαιώνουμε και τη δέσμευσή μας για περιβαλλοντική υπευθυνότητα».