Για 9η συνεχόμενη χρονιά, τα METRO Supermarkets ανοίγουν την αγκαλιά τους στα αδέσποτα ζώα και στηρίζουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο των Φιλοζωικών Οργανώσεων της Κύπρου, μέσα από το καθιερωμένο πλέον METRO Animal Day.

Η μεγάλη αυτή γιορτή αγάπης και προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, υπό την αιγίδα του Cyprus Voice for Animals (CVA), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

Δίνουμε τροφή, δίνουμε ελπίδα

Σε όλα τα καταστήματα METRO, οι επισκέπτες θα μπορούν να προσφέρουν τροφή για τα τοπικά καταφύγια ζώων. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια καλύτερη ζωή για τα αδέσποτα της χώρας μας.

Διπλή δύναμη προσφοράς

Τα METRO Supermarkets θα διπλασιάσουν κάθε ποσότητα τροφής που θα συγκεντρωθεί, πολλαπλασιάζοντας την αξία της δικής σας συνεισφοράς και φροντίζοντας ώστε κανένα ζώο να μη μείνει χωρίς στήριξη.

Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές

Το METRO Animal Day είναι κάτι παραπάνω από μια εκστρατεία. Είναι μια κοινή δέσμευση – μια υπενθύμιση ότι η αγάπη δεν έχει όρια και πως, ενωμένοι, μπορούμε να χαρίσουμε καλύτερες μέρες σε πλάσματα που μας χρειάζονται.



📅 Ημερομηνίες: 4 & 5 Οκτωβρίου 2025

📍 Τοποθεσία: Όλα τα METRO Supermarkets

Με τη συμμετοχή σας, χαρίζουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο στα αδέσποτα ζώα.