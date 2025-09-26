Pumpkin Spice, Tiramisu και Matcha σε μοναδικούς συνδυασμούς

Το φθινόπωρο έφτασε και στα Starbucks σημαίνει μόνο ένα πράγμα: η επιστροφή των γεύσεων που όλοι περιμένουν κάθε χρόνο με ανυπομονησία. Το εμβληματικό Pumpkin Spice Latte, το ρόφημα που έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια για εκατομμύρια λάτρεις των Starbucks σε όλο τον κόσμο, είναι ξανά εδώ και προσφέρεται σε όλες του τις εκδοχές, έτοιμο να χαρίσει την πιο απολαυστική φθινοπωρινή εμπειρία.

Το κλασικό Pumpkin Spice Latte συνδυάζει τον signature espresso των Starbucks με pumpkin flavour sauce και ατμισμένο γάλα, ολοκληρωμένο με σαντιγί και το χαρακτηριστικό pumpkin spice topping. Για όσους προτιμούν μια πιο δροσερή επιλογή, το Iced Pumpkin Spice Latte προσφέρει την ίδια αγαπημένη γεύση με γάλα και πάγο.

Φέτος, οι επισκέπτες θα βρουν στο μενού και νέες προτάσεις που αντλούν έμπνευση από το πιο κλασικό ιταλικό γλυκό. Το Tiramisu Velvet Latte συνδυάζει mascarpone sauce με espresso και γάλα, ενώ ολοκληρώνεται με mocha drizzle, mascarpone cream cold foam και mocha powder, δημιουργώντας έναν πλούσιο και απολαυστικό συνδυασμό. Για μια πιο ανάλαφρη και δροσερή εμπειρία, το Tiramisu Cream Iced Latte παντρεύει τον καφέ με γάλα και πάγο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά αρώματα του τιραμισού.

Ακολουθώντας τη δυναμική τάση του matcha, το μενού εμπλουτίζεται με νέες και απρόσμενες γεύσεις. Οι λάτρεις του matcha θα έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν τα Pumpkin Spice Matcha Latte, Iced Pumpkin Spice Matcha Latte, Tiramisu Matcha Latte και Iced Tiramisu Matcha Latte, ροφήματα που συνδυάζουν δύο μεγάλες αγαπημένες τάσεις σε μοναδικούς συνδυασμούς.

Για τα Starbucks, το φθινόπωρο είναι πάντα μια ξεχωριστή εποχή. Το Pumpkin Spice Latte έχει πλέον καθιερωθεί ως παράδοση, ενώ οι νέες γεύσεις φέρνουν φρεσκάδα και καινοτομία στο μενού. Με κλασικές αλλά και καινούριες επιλογές, οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν την αγαπημένη τους εποχή με τον πιο γευστικό τρόπο, στα καταστήματα Starbucks.