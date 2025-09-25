Η πιο πετυχημένη παράσταση του Ελληνικού θεάτρου των τελευταίων χρόνων, η παράσταση «φαινόμενο» των 200.000 θεατών σε όλη την Ελλάδα, έρχεται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (Θέατρο του Νέου Κόσμου/ Neos Kosmos Theatre) μαζί με τους ηθοποιούς του Δημήτρη Καπουράνη και Θάνο Λέκκα παραδίδει μια σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, τη σεξουαλικότητα, τη μόρφωση, τις ευκαιρίες και τα όνειρα. Αρχικά θα πραγματοποιούνταν δύο παραστάσεις, αλλά λόγω της αυξημένης ζήτησης του κοινού θα δοθεί και τρίτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου (20:30), Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 (17:30 και 20:30).

Ο Γαλλο-Ουρουγουανός θεατρικός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα, αλλά και στο «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι.

Η ιστορία

Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή τον 21χρονο Μαρτίν, καταδικασμένο για τη δολοφονία του πατέρα του, με σκοπό να γράψει ένα θεατρικό έργο βασισμένο στην ιστορία του. Όταν η συμμετοχή του κρατούμενου απορρίπτεται από το Υπουργείο, ο συγγραφέας επιλέγει έναν ηθοποιό –τον Φεδερίκο– για να υποδυθεί τον ρόλο. Οι σχέσεις ανάμεσα στους τρεις άνδρες μετασχηματίζονται, καθώς το έργο εξελίσσεται σε μια απογυμνωτική κατάδυση στην αλήθεια, το τραύμα και τον εσωτερικό κόσμο των ηρώων.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

«Πώς μπορεί να σκοτώσει κανείς τον πατέρα του; Αυτό το αδιανόητο έγκλημα βρίσκεται στον πυρήνα του έργου του Σέρχιο Μπλάνκο, παρόλο που αυτό τον καιρό μιλάμε πιο πολύ (και δικαίως) για τις γυναικοκτονίες. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στην επικράτεια της αντρικής βίας, της πατριαρχίας. Το έργο "Μια άλλη Θήβα", που ο τίτλος του παραπέμπει στην πατροκτονία που διέπραξε ο Οιδίποδας, καταπιάνεται με όλη την πολυπλοκότητα των σχέσεων πατέρα-γιου, που απασχολούν και την ψυχανάλυση. Αλλά και με θέματα όπως οι ταξικοί διαχωρισμοί, η ψυχική ασθένεια, ο ρόλος της θρησκείας, οι ενοχές, ο ερωτισμός».

Διθυραμβικές Κριτικές

Η παράσταση που αποθεώθηκε για την υποβλητική της ατμόσφαιρα, τον εξαιρετικό ρυθμό της σκηνοθεσίας και τις βαθιά ανθρώπινες ερμηνείες των Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του ταλαντούχου δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Καπουράνη, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του. Είναι μια παράσταση - εμπειρία, που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και συγκίνησε το κοινό, με το ανθρώπινο θέμα της, τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

«Η αποκάλυψη της παράστασης είναι ο Δημήτρης Καπουράνης… μια σπαρακτική, τρυφερή και έντιμη ερμηνεία» – Tώνια Καράογλου, «Αθηνόραμα».

«Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί με ακρίβεια, ζεστασιά και μέτρο, απομακρύνοντας τα βαρίδια του πρωτότυπου κειμένου. Του αξίζουν εύσημα που παρουσιάζει άγνωστα κείμενα στην ελληνική σκηνή, ενώ εύσημα πηγαίνουν και στην επιλογή των ηθοποιών. Η πραγματική αποκάλυψη της παράστασης είναι ο Δημήτρης Καπουράνης, στους ρόλους του Μαρτίν και του Φεδερίκο, παραδίδει μια ερμηνεία υψηλής υποκριτικής δεξιοτεχνίας, ισορροπώντας ανάμεσα στην ωμή αλήθεια και τη θεατρική μεταγραφή της», Στέλλα Χαραμή, Monopoli.gr.

«Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο ντοκουμέντο και το μύθο του Οιδίποδα, αγγίζοντας ερωτήματα ταυτότητας, εξουσίας, νόμου και ψυχισμού με σύγχρονη ματιά», Athinorama Team.

Συντελεστές

Κείμενο: Σέρχιο Μπλάνκο

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνογραφία: Κώστας Πολίτης

Ενδυματολόγος: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών – video – trailer: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Επιμέλεια κίνησης – χορογράφος: Ξένια Θεμελή

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Διάρκεια: 120΄

Ηλικίες: 14+

*Η παράσταση περιέχει βωμολοχίες και γραφικές περιγραφές δολοφονίας.

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €26/ €29

ΖΩΝΗ Α: €24/ €26

ΖΩΝΗ Β: €22/ €24

ΖΩΝΗ Γ: €20/ €22

ΖΩΝΗ Δ: €18/€20

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG

