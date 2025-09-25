Μια βραδιά με ψυχή και ρεύμα με τη Χριστίνα Μαξούρη στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Ένα μουσικό ταξίδι-φόρος τιμής στη Σωτηρία Μπέλλου

Η φωνή της Σωτηρίας. Η ψυχή του ρεμπέτικου. Μια παράσταση που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ένα μουσικό ταξίδι-φόρος τιμής στη Σωτηρία Μπέλλου. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, σχεδόν οικεία. Μία κοινή εμπειρία όπου όλοι μοιραζόμαστε τις ιστορίες και τα τραγούδια και ερχόμαστε πιο κοντά. Η Χριστίνα στο πάλκο, με το χαρακτηριστικό της στιλ – λιτή, δωρική, με φωνή που ραγίζει σιωπές – δημιουργεί μια αίσθηση συντροφικότητας...

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει την ξεχωριστή μουσική παράσταση «Τα τραγούδια της Σωτηρίας» με την Χριστίνα Μαξούρη, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 20:30.

Με αφετηρία τη ζωή και τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλλου, η Χριστίνα Μαξούρη, με τη συνοδεία τεσσάρων λαϊκών μουσικών, μπλέκει θέατρο και μουσική, λόγια και μαρτυρίες, αναμνήσεις και μελωδίες και μας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντικότητα, συναίσθημα και δύναμη.

«Τα τραγούδια της Σωτηρίας» δεν είναι ούτε συναυλία, ούτε βιογραφία, ξεπερνούν τα όρια της σκηνής και του πάλκου και κινούνται ανάμεσα στη θεατρική παράσταση και τη μουσική βραδιά. Δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής. Η Χριστίνα Μαξούρη, ηθοποιός και τραγουδίστρια, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αξιοσημείωτες φωνές της νεότερης γενιάς, δίνει νέα πνοή στα τραγούδια της Σωτηρίας στο σήμερα, με τη συνοδεία τεσσάρων λαϊκών μουσικών και μας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στη ζωή και τα τραγούδια της αξέχαστης Μπέλλου. Είναι ένα «χειροποίητο» μουσικό σύμπαν, που ακουμπά την ψυχή. Τσιτσάνης, Μητσάκης, Παπαϊωάννου, Καλδάρας, Σαββόπουλος, Μούτσης, Λάγιος – όλοι είναι εδώ, μέσα από τους ήχους και τις λέξεις που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

Ένα ταξίδι που συνεχίζει

Η παράσταση ξεκίνησε την πορεία της το καλοκαίρι του 2021, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Από τότε μέχρι σήμερα παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα (μέσα από τρεις κύκλους παραστάσεων: Χαμάμ, ΠΛΥΦΑ, Θέατρο του Νέου Κόσμου), καθώς και σε πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τι είπαν για την παράσταση

«Μικρές ιστορίες που κυλάνε σαν νερό, μια φωνή που πατάει στη Μπέλλου χωρίς να τη μιμείται, κόσμος που δακρύζει ή κρατάει τον ρυθμό με το πόδι του. Ένας θρύλος είναι ζωντανός μπροστά μας χάρη στη Χριστίνα Μαξούρη» - Αργυρώ Μποζώνη, LIFO

«Η σεμνότητα με την οποία η Χριστίνα Μαξούρη και οι τέσσερις μουσικοί της παρουσιάζουν τη ζωή της Μπέλλου και προσεγγίζουν τα τραγούδια της, κάνουν τους θεατές, ανεξαρτήτως ηλικίας, να νιώσουν την άνεση να τα σιγοτραγουδούν» - Ιωάννα Σωτήρχου, Η Εφημερίδα των Συντακτών

«Έχει κάτι χειροποίητο αυτή η δουλειά, κάθε φορά δεν είναι εντελώς ίδια με την προηγούμενη. Η Χριστίνα, καθισμένη στο πάλκο και πλαισιωμένη από τέσσερις εξαίρετους μουσικούς, απευθύνεται στο κοινό σαν να βρίσκεται σε μια παρέα. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2021 και έχει κερδίσει έκτοτε πολλές “ζωές” – όχι άδικα» - Ξένια Γεωργιάδου, Καθημερινή

«Μια υπέροχη μουσική παράσταση με τραγούδια και ιστορίες από τη μυθιστορηματική ζωή της απροσκύνητης ρεμπέτισσας Σωτηρίας Μπέλλου. Όταν ακούς το “Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα” ανατριχιάζεις ακόμη και σήμερα» - Ηλέκτρα Ζαργάνη, Documento

«Αυτή είναι και η μαγεία αυτής της δουλειάς. Σε βάζει στον κόσμο της Μπέλλου και μαζί στον κόσμο μιας άλλης Ελλάδας και σε αφήνει να περιπλανηθείς ελεύθερα. Η Χριστίνα Μαξούρη, φωνή που σπάει κόκκαλα, παρουσία λιτή και δωρική. Όπως ακριβώς ήταν η Μπέλλου» - Νατάσα Μαστοράκου, www.in.gr

«Δεν ξέρω πως να το εξηγήσω, αλλά τόσο η εικόνα της Χριστίνας Μαξούρη περιστοιχισμένη από τους μουσικούς της όσο και η φωνητική ερμηνεία της ανοίγουν μια ανεπιτήδευτη εγκάρσια τομή στο συναίσθημα· μια ποιότητα που και η Μπέλλου θα επικροτούσε» - Στέλλα Χαραμή, www.monopoli.gr

«Σε αυτή την μικρή υποφωτισμένη σκηνή, η Χριστίνα Μαξούρη μάς χαρίζει πολλά περισσότερα από όσα περιμέναμε. Βρήκαμε κομμάτια του εαυτού μας, που είχαμε ξεχάσει. Για τη Χριστίνα Μαξούρη δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο το χειροκρότημά μας» - Ζωή Δημητρίου, www.ladylike.gr

Συντελεστές

Ιδέα: Δημήτρης Χαλιώτης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Χαλιώτης, Χριστίνα Μαξούρη

Σκηνογραφική επιμέλεια: Σωτήρης Μελανός

Ενδυματολογική επιμέλεια: Βάνα Γιαννούλα

Χτένισμα: Θωμάς Γαλαζούλας

Επιμέλεια μακιγιάζ: Άννα Μπαλτζή

Φωτογραφίες: Μαρίλη Ζάρκου, Γιώργος Βαγγάλης

Teaser video: Στέφανος Κοσμίδης

Τραγουδά η Χριστίνα Μαξούρη

Μουσικοί:

Μπουζούκι – φωνή: Θοδωρής Ξηντάρης

Μπουζούκι: Δημήτρης Κουφογιώργος

Κιθάρα – φωνή: Βασίλης Προδρόμου

Ακορντεόν: Δημήτρης Κούστας

Διάρκεια: 105΄

Ηλικίες: 15+

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €24/ €27

ΖΩΝΗ Α: €23/ €25

ΖΩΝΗ Β: €21/ €23

ΖΩΝΗ Γ: €19/ €21

ΖΩΝΗ Δ: €17/ €19

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, more.com, Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport, Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ