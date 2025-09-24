H pr:partners ξανασυστήνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Η pr:partners παρουσιάζει το νέο της branding, σηματοδοτώντας μια εποχή ανανέωσης, προόδου και στρατηγικού μετασχηματισμού στον χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων.

Η pr:partners δεν είναι απλώς ένα PR agency. Είναι ένα στρατηγικό hub επικοινωνίας που συνδέει brands, ανθρώπους και ιδέες με ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δημιουργούν επιρροή, χτίζουν σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφαλίζουν εμπιστοσύνη και loyalty και σχεδιάζουν εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Η νέα εταιρική της ταυτότητα ήταν η φυσική εξέλιξη της εσωτερικής αλλαγής της. Η pr:partners με μια δυναμική ομάδα επαγγελματιών έχει αναβαθμίσει και έχει εξελίξει τις υπηρεσίες της σε ένα νέο, αναβαθμισμένο offering που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και δίνει στις επιχειρήσεις και στα brands στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η pr:partners ξανασυστήνεται με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής και δημιουργούν ουσιαστικό αποτέλεσμα και impact για τους πελάτες της:

· Corporate PR στρατηγική διαχείριση εταιρικής φήμης και ισχυρή τοποθέτηση στην αγορά.

· Digital PR σύγχρονη ψηφιακή παρουσία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

· Events & Experiential εμπειρίες που ενισχύουν τη σχέση κοινού και brand με μακροπρόθεσμη επιρροή.

· Employer Branding ενδυνάμωση της εικόνας εργοδότη και ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.

Η νέα εταιρική ταυτότητα αποτυπώνει τη σύγχρονη δυναμική της εταιρείας: ένα καθαρό και τολμηρό design, εμπλουτισμένο με το καλλιγραφικό ελληνικό “Π” ως εμβληματικό γραφιστικό στοιχείο, και μια παλέτα bold vibrant χρωμάτων: το Tangerine Orange και το Electric Blue που εκφράζουν ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διαρκή ανανέωση. Η χρήση του Scuro Noir προσθέτει ισορροπία και κύρος, ενισχύοντας την ηγετική εικόνα του brand.

«Η νέα μας ταυτότητα εκφράζει τη μετάβασή μας σε ένα πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με στρατηγική καθαρότητα και δημιουργική ενέργεια, στόχος μας είναι να προσφέρουμε επικοινωνία με ουσία, διάρκεια και πραγματική αξία για τους πελάτες μας», δήλωσε η Σόλια Κυπριανού Πολεμίτου, Director της pr:partners.

Η Partners Connected Communications, αδελφική εταιρεία της pr:partners, στηρίζει τη νέα αυτή πορεία, με την Τάσια Γιανναρά Γιαλλουρίδου, CEO, να σημειώνει: «Το χτίσιμο και η διατήρηση σχέσεων μια μάρκας ή ενός οργανισμού με τους

stakeholders του είναι μια απαιτητική διαδρομή και κάποιος πρέπει να έχει τα σωστά εφόδια και εργαλεία και εμείς είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία και το μαρκετίερ to make this happen!».

Με την υπογραφή της, “Make it Happen”, η pr:partners οδηγεί την επικοινωνία πέρα από τα συνηθισμένα, μετατρέποντας στρατηγικές σε πράξη και ιδέες σε εμπειρίες με ουσία.