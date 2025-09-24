Λαμπρή εκδήλωση στο Κτήμα Δαφέρμου στα Λεύκαρα με απονομές διακρίσεων και το ειδικό τιμητικό βραβείο COSMOS Award

Σε μια λαμπερή και γιορτινή ατμόσφαιρα, την Παρασκευή 19 Σεπτέμβριου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βραδιά βραβεύσεων της Κόσμος Ασφαλιστική, τιμώντας την αφοσίωση και τις επιδόσεις συνεργατών και προσωπικού. Συνολικά, βραβευθήκαν 14 συνεργάτες για τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα το 2024, καθώς και 3 μέλη προσωπικού για την ολοκλήρωση 20 ετών συνεχούς προσφοράς και συνεργασίας με την Εταιρεία.

Στον χαιρετισμό του, ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, ευχαρίστησε τους συνεργάτες και συναδέλφους για την συνεισφορά τους στα θετικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2024, υπογραμμίζοντας ότι «η Εταιρεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους δυνατή και συνεχώς εξελιγμένη».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέφρασε την περηφάνια του για την σταθερή ανοδική πορεία της Εταιρείας την τελευταία πενταετία, τονίζοντας την σταθερή και αξιοζήλευτη ανάπτυξη της, σε όλους ανεξαιρέτως τους δείκτες! Κλείνοντας, υπογράμμισε τις αξίες της εταιρείας αναφέροντας πως «Κρατάμε τον λόγο μας, τηρούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε ένα αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη, ένα αξιόπιστο και έμπιστο εργοδότη, ένα ισχυρό και έμπιστο μέλος της κοινωνίας και ταυτόχρονα δημιουργούμε αξία για τους μετόχους».

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς, αποτέλεσε η απονομή του ειδικού τιμητικού βραβείου COSMOS Award, το οποίο φέτος δόθηκε εις μνήμη ενός αγαπημένου συνεργάτη της Εταιρείας που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο γνωστός παρουσιαστής Τάσος Τρύφωνος, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο Κτήμα Δαφέρμου στα Λεύκαρα, επιβεβαιώνοντας το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας που χαρακτηρίζει την Κόσμος Ασφαλιστική.