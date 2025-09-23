- ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 -

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ μας προσκαλούν να τρέξουμε στον 10o και ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2025, με στόχο να αναδείξει σημασία της τακτικής άσκησης και της ισορροπημένης διατροφής σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2025 πραγματοποιείται ως μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή & Υγεία» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, που διοργανώνει ενέργειες και στηρίζει πρωτοβουλίες με σκοπό την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας που παρατηρείται έντονα στη χώρα μας.

Για την υλοποίηση των στόχων του, ο αγώνας δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE πραγματοποιείται με την πολύτιμη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου, ενώ όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές στους δρόμους του αγώνα διατίθενται προκειμένου παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, να αποκτήσουν δωρεάν εξατομικευμένα πλάνα διατροφής με βάση τις ατομικές τους ανάγκες.

Σημείο εκκίνησης του αγώνα θα είναι και φέτος η Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, όπου θα φιλοξενηθούν δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, και ένα μεγάλο Fun Park με δωρεάν είσοδο και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE φιλοξενεί και φέτος πέντε διαφορετικούς δρόμους, για δρομείς κάθε επιπέδου:

Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21χλμ

Ατομικός Δρόμος 10χλμ

Εταιρικός Δρόμος 5χλμ

Ατομικός Δρόμος 5χλμ και

Δρόμος 1χλμ για παιδιά και μεγάλους

Οι εγγραφές για το ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2025 ξεκίνησαν και συνεχίζονται μέσω των ιστοσελίδων www.runasone.eu και https://www.ticketmaster.cy.

Όλες οι πληροφορίες για τον πιο δημοφιλή αγώνα δρόμου της Λευκωσίας, εδώ: www.runasone.eu.