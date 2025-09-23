Δύο φαντασμαγορικές βραδιές, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025, χάρισε στο κοινό του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την παράσταση “Golden Age”, σε χορογραφία και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Ο κορυφαίος δημιουργός παρουσίασε ένα εκρηκτικό καλλιτεχνικό πάρτι, που καθήλωσε από το πρώτο λεπτό, συνδυάζοντας συγκίνηση, χαρά, χιούμορ και προβληματισμό για την εποχή που ζούμε, την ψεύτικη λάμψη και τα πολλά της “like”. Η χορογραφία γεμάτη ένταση και η μουσική που ξεσήκωνε, μετέτρεψαν την αίθουσα σε μια εμπειρία ζωντανής γιορτής.

Οι χορευτές, με πάθος και ενέργεια, μετέδωσαν στο κοινό τη δική τους δύναμη και ζωντάνια, αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα και ενθουσιασμό που ξεπερνούσε τα όρια της σκηνής.

Το “Golden Age”, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη δημιουργική τόλμη και το καλλιτεχνικό μεγαλείο του Κωνσταντίνου Ρήγου, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση και αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό επίπεδο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

