Μία διαδραστική εμπειρία που αναδεικνύει την επικοινωνία σε στρατηγικό πλεονέκτημα

Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία που συνδυάζει θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση περιμένει το κοινό στις 3 Οκτωβρίου 2025, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη. Η διεθνούς φήμης ειδικός φωνής και δημόσιας ομιλίας Νίνα Καλούτσα θα παρουσιάσει το εργαστήρι «Αποκαλύπτοντας τη Φωνή», προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμα εργαλεία για να μεταμορφώσουν τη φωνή, την παρουσία και την επικοινωνία τους σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την εταιρεία συμβουλευτικής ηγεσίας AIMS Cyprus, το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικών Μελετών «Πολιτεία», την The Compass Training Community, την Key Books και την Anna Malisiova. Στόχος είναι η ενδυνάμωση επαγγελματιών, στελεχών και ομάδων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αναβαθμίζουν την ηγετική παρουσία και την επικοινωνιακή τους αποτελεσματικότητα.

Η Νίνα Καλούτσα έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 9.500 άτομα, περιλαμβανομένων κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και πολιτικών ηγετών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η Φωνή της Επιτυχίας» και «Το Λεξιλόγιο της Επιτυχίας» εκδόσεις Key Books, ενώ έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 90 διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες όπως οι Google, Coca-Cola, Eurobank, OTE, Booking.com κ.ά.

Το εργαστήρι «Αποκαλύπτοντας τη Φωνή» επικεντρώνεται σε τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και κυρίως στη Φωνή, την ενεργητική ακρόαση, την παρουσία και την αναπνοή για αποτελεσματικότερη συνεργασία και κερδοφορία. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία με άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες στην καθημερινή επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Το workshop απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, σε ομάδες που επιδιώκουν καλύτερη συνεργασία και πιο ισχυρή παρουσία, καθώς και σε επαγγελματίες που στοχεύουν σε σαφή, πειστική και αποτελεσματική επικοινωνία.

Παράλληλα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, η Νίνα Καλούτσα θα παρουσιάσει τα βιβλία της στο Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου στη Λευκωσία, στις 19:00, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της.

Η Νίνα, με σπουδές Master στην Όπερα από το Κρατικό Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας και με περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο περιζήτητες coaches στην Ελλάδα και διεθνώς, με παρουσία σε συνέδρια όπως το Φόρουμ των Δελφών, το Athens Riviera Forum, το Game of Money Festival κ.ά. Αποστολή της είναι η καλλιέργεια ουσιαστικής επικοινωνίας με ενσυναίσθηση και αυθεντικότητα, στοιχεία απαραίτητα στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες και για να κρατήσετε θέση στο workshop στο: ticketmaster.cy/ΝίναΚαλούτσα