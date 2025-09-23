Τα METRO Supermarkets στο πλευρό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Τα METRO Supermarkets επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή τους στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας ως μεγάλος χορηγός το METRO KIDS RACE 1km, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Cyprus Road Races Grand Prix 2025 και έχει ως σκοπό την ενίσχυση του έργου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Οι τρεις πρώτοι αγώνες της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία, Λάρνακα και Παραλίμνι, προσελκύοντας δρομείς και θεατές κάθε ηλικίας. Η μαζική συμμετοχή ανέδειξε τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο έμπρακτης στήριξης στον αγώνα κατά του καρκίνου, μεταδίδοντας παράλληλα μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

Η διοργάνωση συνεχίζεται με τον αγώνα METRO KIDS RACE 1km που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, στις 28 Σεπτεμβρίου 2025. Μικροί και μεγάλοι δρομείς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες της φετινής σειράς είναι αφιερωμένοι στην Πορεία Χριστοδούλας, με το σύνολο των καθαρών εσόδων να διατίθεται για τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου.

Με τη συμμετοχή και τη στήριξη της κοινωνίας, δίνεται η δυνατότητα στον Σύνδεσμο να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του, προσφέροντας ελπίδα και ουσιαστική βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη.