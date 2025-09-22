Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 9ο Φεστιβάλ Νέων «Up to YOU(th)», που συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκωσία.

Νέοι και νέες από όλη την Κύπρο, έδωσαν το «παρών» σε μια μεγάλη γιορτή δημιουργικότητας, καινοτομίας, εθελοντισμού και συμπερίληψης, που ανέδειξε, για ακόμη μια χρονιά, τη δύναμη που έχει η νεολαία, όταν συμμετέχει, συνεργάζεται, εμπνέει, εμπνέεται και δημιουργεί.

Το φεστιβάλ πλημμύρισε από μουσική και ρυθμό, με μαθητικές μπάντες και δημοφιλή συγκροτήματα να δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα στην κεντρική σκηνή. Παράλληλα, μέσω της ενότητας Human Talks, ακούστηκαν αληθινές ιστορίες ζωής που προωθούν τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. Στο Tech Fair η τεχνολογία και η καινοτομία είχαν τον πρώτο λόγο, μέσα από VR εφαρμογές, ρομποτικές μονομαχίες, 3D εκτυπώσεις και παρουσιάσεις από το Youth Makerspace και τους STEAMers του ΟΝΕΚ, εμπλουτισμένες από τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και τεχνολογικών φορέων.

Η νεανική κουλτούρα εκφράστηκε δυναμικά μέσα από το Pop Culture Fair, με cosplay, κόμικς και επιτραπέζια παιχνίδια, ενώ η επιστήμη και η αστρονομία εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους χάρη στα πειράματα του Sci-Co Cyprus και τις αστροπαρατηρήσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αστρονομίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα Cave Screenings, με την προβολή ταινιών στις σπηλιές του πάρκου, παρουσία Κυπρίων σκηνοθετών.

Το Youth Hunt κάλεσε τους πιο τολμηρούς να λύσουν γρίφους και να εξερευνήσουν τον χώρο σε μια περιπετειώδη διαδρομή, ενώ τα Eco-Sports απέδειξαν πώς η διασκέδαση μπορεί να συνδυαστεί με τη βιωσιμότητα, μέσα από αθλήματα και παιχνίδια φτιαγμένα από επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Στην παιδική γωνιά, οι μικροί φίλοι του φεστιβάλ διασκέδασαν με clown, ζωγραφική, παραμύθια, χορό και Καραγκιόζη.

Οι Πρόσκοποι και το Σώμα Κυπρίων Οδηγών πρόσφεραν βιωματικές δράσεις, όπως η κατασκευή πυξίδας, η γραφή σε κώδικα Μορς και τα προσκοπικά παιχνίδια, ενώ το καταφύγιο Simba Animal Aid έφερε στον χώρο κουτάβια προς υιοθεσία και ενημέρωσε το κοινό για τη φροντίδα των ζώων. Σημαντική ήταν και η παρουσία περισσότερων από 70 ΜΚΟ και οργανωμένων ομάδων στο NGO Fair, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων.

Το περίπτερο του ΟΝΕΚ αποτέλεσε σημείο αναφοράς, δίνοντας πληροφορίες για τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Οργανισμού, αλλά και προσφέροντας πρακτικές παροχές, όπως η φόρτιση κινητών τηλεφώνων.

Στη διοργάνωση, η έννοια της συμπερίληψης πήρε σάρκα και οστά, αφού τοποθετήθηκαν ράμπες και σήμανση, ενώ συμμετείχαν και διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν ισότιμα το φεστιβάλ.

Ωδή στη νεανική δημιουργία

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κα Κωνσταντίνα Αχιλλέως, μιλώντας για τη δύναμη και τη σημασία του φεστιβάλ «Up to YOU(th)», τόνισε:

«Όραμά μας στον Οργανισμό Νεολαίας, είναι μια κοινωνία όπου οι νέοι δημιουργούν, συμμετέχουν και πρωτοπορούν. Το φεστιβάλ ‘Up to YOU(th)’ κάνει αυτό το όραμα πράξη, δίνοντας χώρο στη φωνή και τη δημιουργική δύναμη όλων των νέων.».

Ένα φεστιβάλ με μήνυμα

Το «Up to YOU(th)» απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι δεν είναι ένα απλό ένα φεστιβάλ, αλλά μια πλατφόρμα που προβάλλει την ενέργεια, τις ανησυχίες και τις ιδέες των νέων της Κύπρου, ενθαρρύνοντάς τους να οραματιστούν και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου για τους ίδιους αύριο.