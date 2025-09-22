Η δύναμη της μουσικής και της φύσης σε μια πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς του American Medical Center

Σε μια βραδιά όπου η φύση μετατράπηκε σε σκηνή και η μουσική σε γλώσσα κοινή για όλους, το American Medical Center παρουσίασε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στο Δάσος των Πλατρών, το “Concert in the Forest”. Η ξεχωριστή πρωτοβουλία του AMC εντάσσεται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας του κορυφαίου Ιδιωτικού Ιατρικού Κέντρου της χώρας μας και αντανακλά τη δέσμευσή του να προσφέρει πίσω στην κοινωνία, συνδέοντας την υγεία με τον πολιτισμό, την ποιότητα ζωής και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στην καρδιά του Τροόδους, κάτω από τον έναστρο ουρανό, οι μελωδίες της Ορχήστρας της Κυπριακής Μουσικής Ακαδημίας με μαέστρο τον πολυτάλαντο Γιάννη Χατζηλοΐζου διαχύθηκαν ανάμεσα στα δέντρα και τον ψίθυρο του ανέμου. Το ρεπερτόριο περιλάμβανε αριστουργήματα που σημάδεψαν την ιστορία της κλασικής μουσικής: από τις «Τέσσερις Εποχές» του Antonio Vivaldi και τον «Μαγικό Αυλό» του Mozart, μέχρι το «Pastoral» του Beethoven, το «Swan Lake» του Tchaikovsky, το «Peer Gynt» του Grieg και τον «Κουρέα της Σεβίλλης» του Rossini. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με έργα Bizet, Dvořák, Brahms, Strauss και την «Κυπριακή Σουίτα» του Γιάννη Χατζηλοΐζου.

Ο ήχος αγκάλιασε το κοινό με τρόπο που καμία αίθουσα συναυλιών δεν μπορεί να προσφέρει, καθώς η φύση έγινε αναπόσπαστο μέρος της εκτέλεσης, δημιουργώντας μια εμπειρία περισυλλογής, και έμπνευσης.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο Καρδιοθωρακοχειρουργός και Συνιδρυτής του American Medical Center, Δρ. Μαρίνος Σωτηρίου, υπογράμμισε ότι το Τρόοδος αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, ένα ζωντανό οικοσύστημα με ανεκτίμητη γεωλογική και περιβαλλοντική σημασία. Όπως εξήγησε, η παραμονή στο δάσος έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία, καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση, καταπραΰνει το άγχος και ενισχύει την ευεξία, γι’ αυτό και η εμπειρία που προσφέρει είναι αναντικατάστατη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ανέφερε στη συνέχεια, η μουσική αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς γίνεται πιο άμεση, πιο ανθρώπινη, πιο θεραπευτική. Γι’ αυτό και, όπως τόνισε, για το American Medical Center η υγεία δεν περιορίζεται στην ιατρική πράξη. Είναι πολιτισμός, είναι περιβάλλον, είναι ποιότητα ζωής. Από αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, κατέληξε, γεννήθηκε το “Concert in the Forest”, ως μια πρωτοβουλία που επιστρέφει αξία στην κοινωνία, καλλιεργεί ευαισθησία και ενδυναμώνει τον δεσμό του ανθρώπου με τη φύση, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα για την υγεία περνά και μέσα από τη φροντίδα για όσα μας περιβάλλουν.

Η υγεία είναι και οι στιγμές που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, επιτρέποντας τους να μοιράζονται χαρά, συγκίνηση και έμπνευση, υπογράμμισε ο Επεμβατικός Καρδιολόγος και Συνιδρυτής του AMC, Δρ. Χρίστος Χρίστου, τονίζοντας ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει, να προσφέρει ελπίδα και να υπενθυμίζει την αξία της ζωής. Το “Concert in the Forest” είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η τέχνη μπορεί να αγγίξει την καρδιά και να αναδείξει τον πολιτισμό ως αναπόσπαστο μέρος της υγείας, πρόσθεσε ο Δρ Χρίστου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το “Concert in the Forest” σηματοδοτεί την απαρχή ενός ευρύτερου οράματος του American Medical Center. Τη δημιουργία ενός πολιτιστικού θεσμού που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε διεθνές φεστιβάλ κλασικής μουσικής στις Πλάτρες. Ενός οράματος που θα φέρει στην Κύπρο μουσικούς, συνθέτες και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά του Τροόδους και τοποθετώντας τη χώρα μας δυναμικά στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων όχι μόνο από την Κύπρο αλλά και από πολλές χώρες του εξωτερικού, οι οποίες με την παρουσία τους μετέτρεψαν το Κονσέρτο σε ένα πραγματικό διεθνές πολιτιστικό γεγονός. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής, ιατρικής και επιχειρηματικής κοινότητας, πρέσβεις και μέλη του διπλωματικού σώματος, καθώς και φίλοι του πολιτισμού και της μουσικής τίμησαν την πρωτοβουλία του AMC, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της να εξελιχθεί σε θεσμό με ακτινοβολία πέρα από τα σύνορα της Κύπρου, προβάλλοντας παράλληλα τον πολιτισμό και τη φυσική κληρονομιά του τόπου μας.

Το American Medical Center

Το American Medical Center αποτελεί το κορυφαίο Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο της Κύπρου, παρέχοντας φροντίδα σε περισσότερους από 120.000 ασθενείς ετησίως. Αναγνωρισμένο ως το πρώτο «πράσινο νοσοκομείο» της Ευρώπης, το AMC συνδυάζει ιατρική τεχνογνωσία παγκόσμιου επιπέδου με βιώσιμο σχεδιασμό, θέτοντας νέα πρότυπα για την υγειονομική περίθαλψη στην περιοχή.

Πέρα από τον σημαντικό του ρόλο στην υγεία, το AMC αποτελεί κέντρο γνώσης και κοινωνικής προσφοράς, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους ενεργής συμμετοχής και ουσιαστικής σύνδεσης με την κοινωνία.

Σημαντικό κεφάλαιο στη στρατηγική ανάπτυξης του American Medical Center αποτελεί η δημιουργία του AMC Λεμεσού, ενός δεκαώροφου εμβληματικού νοσοκομείου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Το American Medical Center Λεμεσού θα συνδυάζει την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανθρωποκεντρική φροντίδα, αποτελώντας ακόμη ένα σημείο αναφοράς για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Βίντεο από την εκδήλωση “Concert in the Forest” :