Τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025, που παρουσιάζει η Estée Lauder, επιστρέφουν τη Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 σε μια λαμπερή τελετή απονομής στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Τη λαμπερή τελετή παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, η γυναίκα που πρωτοπαρουσίασε τον θεσμό το 2005 και επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας 20 χρόνια δυναμικής πορείας.

Η legendary Άννα Βίσση επιστρέφει στα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς με μια επετειακή guest εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα.

Επί σκηνής ο καταξιωμένος διεθνής καλλιτέχνης Γιώργος Περρής.

Συμμετέχει η Commandaria Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δρ. Φράνσις Γκάυ.

Στην ενότητα του θεσμού ΝΕΟ ΤΑΛΕΝΤΟ, όπου στηρίζουμε τη νέα μουσική γενιά της χώρας μας, φέτος παραχωρούμε τη σκηνή σε ένα νεαρό κορίτσι που κάνει τα πρώτα της βήματα, στη ταλαντούχα 17χρονη πιανίστρια Άννα Αβραμίδου που ήδη έχει ξεχωρίσει και διακριθεί σε διεθνές επίπεδο.

Ο θεσμός αποτελεί έναν ύμνο στη δημιουργικότητα και την προσφορά αξιόλογων Κυπρίων γυναικών στην κοινωνία. Μέσα από τη δράση τους στον επιχειρηματικό κόσμο, την επιστήμη και τον πολιτισμό, οι γυναίκες αυτές αναδεικνύονται σε θετικά πρότυπα.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο θεσμός των βραβείων Madame Figaro τιμά, αναδεικνύει και επιβραβεύει τις γυναίκες της Κύπρου που, με την αφοσίωση, την καινοτομία, την εφευρετικότητα, το ταλέντο και την πολύπλευρη προσωπικότητά τους, έχουν αφήσει – και συνεχίζουν να αφήνουν – το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στον τομέα όπου δραστηριοποιούνται. Από το 2005 μέχρι σήμερα, περισσότερες από 924 γυναίκες υπήρξαν υποψήφιες, 182 τιμήθηκαν με βραβείο, 48 έλαβαν τιμητική διάκριση, ενώ €187.305 ευρώ διατέθηκαν για κοινωφελή σκοπούς.

Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν στο ίδρυμα που θα επιλέξει η κυρία η οποία θα βραβευτεί στην κατηγορία ΟΠΑΠ – Κοινωνική Προσφορά.

Οι βραβεύσεις

Όπως κάθε χρόνο, η Madame Figaro, με τη συμβολή ειδικής επιτροπής που συγκροτήθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ανέδειξε τις πέντε τελικές υποψήφιες σε κάθε μία από τις εννέα κατηγορίες. Κάθε μία από αυτές αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για την κοινωνία μας και πολύτιμο πρότυπο για τις επόμενες γενιές.

Στην συνέχεια, οι πρώτες ανάμεσα στις ίσες αναδείχθηκαν από την ψήφο του κοινού. Συγκεκριμένα, 52,147 αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τις Γυναίκες της Χρονιάς 2025 στις κατηγορίες ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Καινοτομία, DOVE Αθλήτρια, ECOMMBX Επαγγελματίας/ Επιχειρηματίας, ANSWEAR Fashion & Jewellery Designer, Μουσικός, Ηθοποιός, Δημιουργός και Επιστήμονας/Ακαδημαϊκός.

Τρείς τιμητικές διακρίσεις απονέμονται για ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΠΡΩΤΕΙΟ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ καθώς και το EDITOR’S CHOICE που αποφασίζεται από την συντακτική ομάδα της Madame Figaro Κύπρου.

Ο μοναδικός και απόλυτος κριτής καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την ανάδειξη των Γυναικών της Χρονιάς στις 9 κατηγορίες είναι το κοινό.