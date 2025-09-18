Μια εμπειρία ζωής στο «Ναό της Ταχύτητας»

Η Shell Κύπρου έδωσε την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς καταναλωτές της να ζήσουν το απόλυτο όνειρο κάθε λάτρη της Formula 1 ταξιδεύοντας στο ιστορικό Grand Prix της Μόντσα και να παρακολουθήσουν από κοντά τη Scuderia Ferrari να αγωνίζεται στην έδρα της.

Το Σαββατοκύριακο 6 – 7 Σεπτεμβρίου 2025, οι νικητές του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής επιβράβευσης Shell GO+, βρέθηκαν στον εμβληματικό «Ναό της Ταχύτητας». Περπάτησαν στη θρυλική πίστα, παρακολούθησαν όλο το πρόγραμμα του αγωνιστικού διημέρου και μοιράστηκαν τον παλμό μιας γιορτής που συνδυάζει πάθος, ταχύτητα και καινοτομία.

Η εμπειρία τους απέδειξε ότι το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+ των πρατηρίων Shell Κύπρου, δεν προσφέρει μόνο πόντους και δώρα, αλλά και μοναδικές στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Με κάθε ανεφοδιασμό, οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε έναν κόσμο προνομίων που συνδέεται με την τεχνολογία των νέων και βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power και με τη μακροχρόνια συνεργασία Shell - Ferrari, που μετρά περισσότερα από 75 χρόνια επιτυχιών.

Ο κ. Μανώλης Καλαθάς, Country Manager της Coral Cyprus, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά για εμάς που τρεις πιστοί καταναλωτές μας έζησαν από κοντά τη μαγεία της Μόντσα. Το Grand Prix δεν είναι απλώς ένας αγώνας· είναι μια γιορτή-ορόσημο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της καινοτομίας. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επιβραβεύουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας με εμπειρίες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα».

Με δράσεις όπως ο διαγωνισμός της Μόντσα, η Shell Κύπρου ενδυναμώνει τη σχέση της με τους καταναλωτές, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε εμπειρίες ζωής.

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή Shell GO+: www.shell.com.cy/shell-go-plus.