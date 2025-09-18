Μια νέα μουσική πρόταση κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025: Το Nicosia Fusion Trio, ένα νεοσύστατο, καινοτόμο μουσικό σχήμα, μας ταξιδεύει από την Αργεντινή μέχρι την Κύπρο. Η συναυλία με τίτλο “East to west/ past to present” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30).

Δύο Κύπριοι μουσικοί και ένας Αργεντινός συμπράττουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας ενώνοντας ήχους από την Ανατολή και τη Δύση, συνδέοντας την κλασική με τη σύγχρονη μουσική και το σπανιόλικο ταμπεραμέντο. Τρεις καλλιτέχνες με διαφορετικές ρίζες και κοινό πάθος, σε ένα σύνολο που μιλά απευθείας στην καρδιά και το νου. Μια συναυλία - πρόσκληση σε ένα ταξίδι χωρίς σύνορα.

Ποιοι είναι

Άγγελος Αγγελίδης - ξύλινα πνευστά

Ο Άγγελος είναι κλαρινετίστας και μουσικολόγος, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ) από το 2003 και εκπαιδευτικός σε μουσικά σχολεία και ωδεία. Πρωτοπόρος στο κυπριακό κλαρινέτο, με σόλο εμφανίσεις, ρεσιτάλ και συνθετικό έργο που καλύπτει ευρύ φάσμα μουσικών ειδών.

Μάριος Νικολάου - κρουστά

Ο Μάριος, καταξιωμένος κρουστός, κορυφαίος Α’ στα τύμπανα της ΣΟΚ από το 2015, με πλούσια εμπειρία σε ελληνικές και διεθνείς σκηνές. Μέλος του Ergon Ensemble, εκπαιδευτικός και δραστήριος σε σύγχρονα μουσικά εγχειρήματα.

Sebastián Legovich - κιθάρες

Ο Sebastián, κιθαρίστας και συνθέτης από το Μπουένος Άιρες, με σπουδές στην κλασική, τζαζ και φλαμένκο κιθάρα, καθώς και στα κρουστά. Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε διάφορες ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές πόλεις, φέρνοντας στο Nicosia Fusion Trio την πολύχρωμη μουσική του γλώσσα.

Η γνωριμία

Η μουσική αυτή σύμπραξη του Nicosia Fusion Trio γεννήθηκε εντελώς φυσικά, το 2025, μετά την επίσκεψη του Αργεντινού κιθαρίστα και συνθέτη στην Κύπρο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs. Όταν γνωρίστηκαν στην ΣΟΚ, ο Άγγελος εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι μοιραίο οι δρόμοι τους κάποια στιγμή να διασταυρωθούν ή να ενωθούν μουσικά. Τόσο απλά. Όπως και έγινε. Είναι ένα είδος αναζήτησης που ενώνει διαφορετικούς στόχους και στιλ μεταξύ των τριών μουσικών.

Μουσική χωρίς σύνορα

Το τρίο φέρνει μαζί κιθάρες, πνευστά και κρουστά σε μια αυθεντική μουσική εμπειρία χωρίς γεωγραφικά ή χρονικά όρια. Με αναφορές στο φλαμένκο, το τάνγκο, την κλασική μουσική, αλλά και την κυπριακή μουσική, τον αυτοσχεδιασμό και τις παραδοσιακές μουσικές του κόσμου, το Nicosia Fusion Trio δημιουργεί ένα νέο ηχητικό τοπίο γεμάτο ένταση, δεξιοτεχνία και συναισθηματικό βάθος. Μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και δημιουργικές αναπλάσεις γνωστών έργων, προσφέρει μια μουσική διαδρομή που εμπνέει, συγκινεί και καλεί το κοινό να αφεθεί σε μια εμπειρία ελευθερίας, στοχασμού και αισθητικής απόλαυσης.

Γέφυρα πολιτισμικής συνεργασίας

Αυτή η σύζευξη διαφορετικής μουσικής αποτελεί γέφυρα πολιτισμικής συνεργασίας. Οι τρεις μουσικοί, προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και ενισχύουν την πολιτιστική ανταλλαγή, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που γεννιούνται όταν διαφορετικές παραδόσεις και αισθητικές ενώνονται δημιουργικά. Αυτό το πλέγμα είναι μουσική του κόσμου. Δηλαδή, μουσική από διάφορες χώρες, περιοχές και εποχές, στοχεύοντας να ταξιδέψει από την Κύπρο, στην Ισπανία όπου ζει ο Sebastian και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Yποστηρικτής: Amused amalgamate music education

Διάρκεια: 70΄

Ηλικίες: Kατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €14/ €16

ΖΩΝΗ Α: €12/ €14

ΖΩΝΗ Β: €10/ €12

ΖΩΝΗ Γ: €10

ΖΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ:

Αργυρός χορηγός: ΟΠΑΠ Κύπρου, more.com

Χάλκινος χορηγός: Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport

Υποστηρικτές: Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ