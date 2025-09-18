Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Heritage Private School στη Λεμεσό θα φιλοξενήσουν το Open Sports Festival 2025. Πάνω από 2.000 επαγγελματίες από περισσότερες από 50 εταιρείες θα συγκεντρωθούν για μια ολόκληρη μέρα γεμάτη αθλήματα, διασκέδαση και ομαδικό πνεύμα.

Στην 5η του χρονιά, το Open Sports έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο πολυαθλητικό εταιρικό event στην Κύπρο. Φέτος συμμετέχει ρεκόρ ομάδων από κλάδους όπως τεχνολογία, χρηματοοικονομικά, ναυτιλία, ο τουρισμός και τα media. Μεγάλα ονόματα όπως οι Stoiximan και FxPro στηρίζουν τη διοργάνωση ως platinum χορηγοί.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πάνω από 15 αθλήματα, από δυναμικά ματς ποδοσφαίρου και πετοσφαίρισης μέχρι πιο χαλαρά παιχνίδια όπως τάβλι και EA Sports FC. Πολλές ομάδες επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, ενώ νέες συμμετέχουν για πρώτη φορά, ακόμα και από το εξωτερικό. Ο ανταγωνισμός είναι υψηλός, αλλά ο στόχος παραμένει η διασκέδαση και η συνεργασία.

Η εκδήλωση αντικατοπτρίζει την παγκόσμια τάση για ευεξία στο χώρο εργασίας, ομαδική ανάπτυξη και αθλητικό τουρισμό. Αυτό που ξεκίνησε ως μια τοπική πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό γεγονός για τις εταιρείες, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για να εμπνεύσουν τις ομάδες τους και να συνδεθούν με άλλες επιχειρήσεις σε ένα ενεργό, θετικό περιβάλλον.

Πέρα από τα αθλήματα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει DJs, food trucks, παγωμένα ποτά, χορευτικά shows, μαθήματα Zumba και παιδική ζώνη με παιχνίδια και δραστηριότητες. Η ημέρα ολοκληρώνεται με την τελετή απονομής βραβείων, όπου οι ομάδες επιβραβεύονται μπροστά σε φίλους, συναδέλφους και οικογένειες.

Για πολλές επιχειρήσεις, το Open Sports αποτελεί μια ευχάριστη απόδραση από τη ρουτίνα. Είναι μια ουσιαστική πλατφόρμα για να ενισχύσουν τον ομαδικό τους πολιτισμό, να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και να ενεργοποιήσουν τους εργαζομένους τους με έναν τρόπο που ξεπερνά τα όρια του γραφείου.

Platinum Χορηγοί: Stoiximan, FxPro

Gold Χορηγοί: Murex, Tribe, Freedom24, City of Dreams

Silver Χορηγοί: Ultimate Group, Cosmos Insurance

Marketing: Capsbold x Sportsoft

Χορηγοί Επικοινωνίας: Economy Today, Fast Forward, Treedia

Με τη στήριξη: Δήμος Λεμεσού, Lemesia

Για πληροφορίες ή για εγγραφή της ομάδας σας: opensports.com.cy

