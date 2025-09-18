Την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιείται για όγδοη συνεχή χρονιά η τελετή απονομής των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Γε’ νέο Επιχειρείν», που διοργανώνουν το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα».

Τα Βραβεία έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός που αναδεικνύει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει τους νέους επιχειρηματίες της χώρας μας. Οι διακριθέντες αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση για τη νεολαία και ταυτόχρονα άξιους πρεσβευτές του επιχειρηματικού πνεύματος στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η ιδέα του θεσμού «Γε’ νέο Επιχειρείν – Disruptors under 40» ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του περιοδικού «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» και του Money Show, και μετά την επιτυχία του επεκτάθηκε και στην Κύπρο με τη στήριξη του ΚΕΒΕ. Στόχος του είναι η ανάδειξη των πιο δυναμικών νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών, μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.

Οι κατηγορίες βράβευσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Τουρισμό, Ναυτιλία, Κοινωνική Προσφορά, Έρευνα – Καινοτομία – Τεχνολογία, Τέχνες – Πολιτισμό, καθώς και την κορυφαία διάκριση «Γε’ νέο Επιχειρείν».

Το ΚΕΒΕ, ως η μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση της χώρας, στήριξε από την πρώτη στιγμή τη μεταφορά του θεσμού στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Ο όρος «νέοι επιχειρηματίες» περιλαμβάνει τόσο τους αυτοδημιούργητους όσο και εκείνους που συνεχίζουν το έργο οικογενειακών επιχειρήσεων, δίνοντάς τους νέα δυναμική και προοπτική.

Με τα Βραβεία, επιδιώκεται επίσης η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου Ελλήνων και Κυπρίων νέων επιχειρηματιών, με προοπτική να ενταχθούν και οι απόδημοι, οι οποίοι διαπρέπουν διεθνώς και μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά πρότυπα για τις επόμενες γενιές.

Το θεσμό στηρίζουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Eurobank Ltd, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, η εταιρεία Coneq και ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γελοιογράφων.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι το Economy Today.

Για πληροφορίες: https://geneoepihirin.org.cy/