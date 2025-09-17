Η Remedica, εκπροσωπούμενη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ανδρέα Βασιλείου και το μέλος της Εκτελεστικής Ομάδας κα Ελίνα Σκούλλου, υπέγραψε την Τρίτη 16/09 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Δρ. Τάσο Χριστοφίδη και τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας, Δρ. Σάββα Γεωργιάδη.

Το μνημόνιο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Remedica και του Πανεπιστημίου μέσω μιας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της.

Στις δηλώσεις τους, τόσο η κα Σκούλλου όσο και ο κος Βασιλείου τόνισαν τη σημασία του κρατικού πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει το μοναδικό Τμήμα Χημείας στην Κύπρο και συμβάλλει καθοριστικά στη φαρμακευτική βιομηχανία της χώρας παρέχοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων που απασχολούνται στον φαρμακευτικό τομέα είναι χημικοί, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του φαρμακευτικού τομέα, αλλά και της Remedica ειδικότερα, δημιουργώντας οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για το κράτος μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αύξησης των κρατικών εσόδων.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου, ο κος Βασιλείου δήλωσε: «Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνδυάζοντας την εμπειρογνωμοσύνη του κλάδου μας με την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου, στοχεύουμε στη δημιουργία ευκαιριών για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη ταλέντων.»