Στις 9 Αυγούστου 1965 το πρώτο βαν Ford Transit βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Ford στο Langley του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκείνη την εποχή, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό το νέο βαν για τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Το 2025, καθώς το Transit γιορτάζει τα 60 χρόνια συνεχούς παραγωγής, το Transit και τα βαν που εμπνεύστηκε βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Από το τοπικό αρτοποιό ή μελισσοκόμο μέχρι τις εθνικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων και ταχυμεταφορών, το Transit συνεχίζει να αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Η Ford Pro προσφέρει τώρα επίσης ηλεκτροκίνητες εκδόσεις όλων των φορτηγών της οικογένειας Transit, όπως το E-Transit το πιο δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό βαν δύο τόνων στην Ευρώπη, και το E-Transit Custom - η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του πιο δημοφιλούς βαν ενός τόνου στην Ευρώπη.

Αυτή η νέα γενιά Transit συνεχίζει την ιδιότητα του εμβληματικού βαν ως ο αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων στην ηλεκτρική εποχή και βοηθά τους πελάτες να μετατρέψουν τους στόλους τους ώστε να επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας που προσφέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα.

Το βαν Transit πρώτης γενιάς σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, από ανεξάρτητους κηπουρούς μέχρι μεγάλες πολυεθνικές, να κάνουν περισσότερα πράγματα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη άνεση. Για παράδειγμα, το επίπεδο δάπεδο φόρτωσης σήμαινε περισσότερο χώρο και ευκολότερη φόρτωση, ενώ ο κινητήρας του που ήταν τοποθετημένος προς τα εμπρός προσέφερε μια εμπειρία οδήγησης που θύμιζε περισσότερο αυτοκίνητο.

Οι πελάτες του Transit υποστηρίζονταν επίσης από την αρχή από το ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων της Ford. Και ενώ οι τρεις πρώτοι μήνες παραγωγής του Transit επικεντρώθηκαν στην κατασκευή φορτηγών με κοντό μεταξόνιο, σύντομα ακολούθησαν ευέλικτες εκδόσεις με μακρύ μεταξόνιο, καμπίνα πλαισίου, μίνι λεωφορείο και kombi που υποστήριζαν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων - όπως ακριβώς προσφέρονται σήμερα από τη Ford Pro.

Μέχρι το 1966, οι μεγάλοι φορείς διαχείρισης στόλων που βασίζονταν στο Transit περιλάμβαναν αστυνομικές δυνάμεις, εταιρείες σιδηροδρόμων και φυσικού αερίου, ακόμη και τον στρατό. Το τμήμα Ειδικών Οχημάτων της Ford μπορούσε να ανταποκριθεί γρήγορα σε αιτήματα για εξειδικευμένα Transit για την εκτέλεση μοναδικών ρόλων.

Προχωράμε στο 2025 και η ομάδα Ford Pro Special Vehicles χρησιμοποιεί την εσωτερική τεχνογνωσία μηχανικής για να παρέχει αναβαθμίσεις εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης, βοηθητικά συστήματα τροφοδοσίας και ψηφιακές λύσεις για την ενσωμάτωση συστημάτων τρίτων κατασκευαστών σε οθόνες αφής εντός του οχήματος.

Ανακάλυψτε την νέα σειρά Ford Transit από €17.500+ΦΠΑ και μέχρι 200.000ΧΛΜ εργοστασιακή εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα test drive επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς μας χώρους, τον ισότοπο μας https://www.fordcyprus.com/ ή τηλεφωνήστε στο 22860000.