Αναβάθμιση της Αντιμετώπισης Έκτακτων Ιατρικών Περιστατικών στην Κύπρο

Ο Δήμος Αμαθούντας, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «United Rescue Cyprus», αποκάλυψαν το μέλλον της επείγουσας ιατρικής απόκρισης στην Κύπρο. Στα πλαίσια μιας εντυπωσιακής εκδήλωσης, η οποία έλαβε σήμερα χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, κ. Κυριάκος Ξυδιάς παρουσίασε, μαζί με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της «United Rescue Cyprus», κ. Maxim Pasik, ένα πρωτοποριακό πλάνο δράσης που τίθεται σε εφαρμογή στην Κύπρο. Η δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε στην παρουσία του Martin Thorvaldsson, Community Director της εταιρείας Exness η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της «United Rescue Cyprus».

Το πλάνο στοχεύει στην πιο αποτελεσματική περίθαλψη ασθενών κατά τα πρώτα, κρίσιμα λεπτά ενός ατυχήματος ή έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Μέσω ειδικής ιατρικής εκπαίδευσης απλών πολιτών, ο Δήμος Αμαθούντας και η «United Rescue Cyprus» φροντίζουν για την προστασία τους μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου. Οι πιστοποιημένοι εθελοντές θα είναι τοποθετημένοι σε στρατηγικές τοποθεσίες και κάνοντας χρήση του λεγόμενου «ambucycle», ενός εξειδικευμένου δίκυκλου οχήματος το οποίο μπορεί να πλοηγηθεί με ευκολία στην κίνηση, θα είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν άμεσα, ανεβάζοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Δήμος μας γίνεται ο πρώτος στην Κύπρο που αγκαλιάζει αυτή την καινοτόμο πρωτοβουλία. Σήμερα, δεν υπογράφουμε απλώς ένα μνημόνιο. Επενδύουμε στον πιο κρίσιμο παράγοντα σε κάθε ιατρικό περιστατικό: στον χρόνο. Με τη συνεργασία μας με την United Rescue Cyprus, ο στόχος μας είναι να σώσουμε ζωές, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο απόκρισης και παρέχοντας την απαραίτητη φροντίδα στα πρώτα, καθοριστικά λεπτά,» δήλωσε ο κ. Ξυδιάς στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Από την πλευρά του, ο κ. Pasik ανέφερε πως «Το United Rescue Cyprus δεν είναι απλώς ένα σύστημα, είναι ένα κίνημα ανθρωπιάς. Με αυτήν τη συνεργασία, δημιουργούμε ένα δίχτυ ασφαλείας, μια κοινότητα ηρώων που μπορούν να βρίσκονται παντού, κάθε στιγμή, έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια. Καλούμε κάθε πολίτη να ενταχθεί σε αυτήν την αποστολή ζωής, γιατί ο καθένας μας έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά.» Ενώ με τη σειρά του, ο κ. Thorvaldsson ανέφερε ότι «είναι καθήκον μας να προστατεύουμε και να επιστρέφουμε στον τόπο που μας φιλοξενεί».

Καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως αυτή συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Κύπρο, καθώς και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Ο Δήμος Αμαθούντας και η «United Rescue Cyprus» καλούν κάθε εταιρεία και πολίτη να δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπου θα προσφέρει εθελοντικά τον χρόνο του για την απαραίτητη εκπαίδευση και την προστασία των συνανθρώπων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις εθελοντών, επισκεφτείτε το https://rescuecyprus.org/.

Γίνε Εθελοντής, Σώσε Ζωές.