Στα METRO, η αλληλεγγύη και η στήριξη προς τα άτομα που ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ, τις οικογένειές τους, αλλά και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αλτσχάιμερ και συναφών ανοιών «Μη-με-λησμόνει», αποτελούν για εμάς υπόθεση καρδιάς. Αναγνωρίζουμε καθημερινά τη δύναμη και την αφοσίωση με την οποία ο Σύνδεσμος εργάζεται για να προσφέρει φροντίδα, ενημέρωση και πολύτιμη υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, στις 21 Σεπτεμβρίου, μας υπενθυμίζει ότι η νόσος δεν επηρεάζει μόνο την υγεία· αγγίζει τις ζωές ασθενών και φροντιστών, φέρνοντας μαζί της προκλήσεις που απαιτούν ενσυναίσθηση και συλλογική δράση.

Με αυτό το μήνυμα, από τις 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου, το προσωπικό των METRO θα φορέσει με υπερηφάνεια τις μπλούζες του Παγκύπριου Συνδέσμου Αλτσχάιμερ. Η κίνηση αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη στήριξης, αλλά και μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την ενημέρωση και να καλλιεργήσει βαθύτερη κατανόηση γύρω από τη νόσο.

Πιστεύουμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Η αποστολή του Συνδέσμου αποτελεί πηγή έμπνευσης και δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη, ώστε κανείς να μη νιώσει μόνος.

Ας συνεχίσουμε όλοι μαζί να ενδυναμώνουμε τη φωνή της αλληλεγγύης και να χτίζουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.