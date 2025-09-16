Μία εκδήλωση αφιερωμένη στην εκπαίδευση για την υγεία των γυναικών

Μετά το θριαμβευτικό του ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την πρώτη προβολή που διοργάνωσαν τον Μάιο στη χώρα μας οι οργανισμοί AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της Ευρώπης και Menopause Support Cyprus, το πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ "The (M) Factor: Shredding the Silence on Menopause", επιστρέφει για δεύτερη προβολή στην Κύπρο, αυτή τη φορά στις 7 Οκτωβρίου 2025, στο αμφιθέατρο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία.

Το Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί, το οποίο βρίσκεται πάντα δίπλα στις ασθενείς του για 40 και πλέον χρόνια, με σεβασμό και αφοσίωση στις ανάγκες τους, ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία για τη δεύτερη δημόσια προβολή του ντοκιμαντέρ στην Κύπρο, σε συνεργασία με την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και με τη συμμετοχή επιστημόνων από διάφορους κλάδους που μπορούν να παρέχουν σημαντική στήριξη στις γυναίκες και στα άτομα του περιβάλλοντός τους στον τομέα της ειδικότητάς τους. Συγκεκριμένα, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή της Δρος Αφροδίτης Ελισσαίου-Ξενοφώντος, γυναικολόγου - μαιευτήρα στο Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί, της ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας Κωνσταντίνας Χρίστου, της κλινικής διαιτολόγου - διατροφολόγου Αλεξίας Ποταμίτου και της Μάχης Σολωμού, μέλους του ΔΣ της AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της Ευρώπης και Certified Menopause Champion.

Το ντοκιμαντέρ «The (M) Factor», έχοντας δημιουργηθεί για γυναικολόγους, ιατρικούς επιστήμονες, γυναίκες, καθώς και τους άντρες συντρόφους, συναδέλφους και φίλους, ρίχνει φως στις σωματικές, συναισθηματικές και επαγγελματικές επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης, που συχνά αγνοούμε. Μέσα από πληροφορίες και μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων, η ταινία στοχεύει να καλύψει τα κενά γνώσης και να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση του θέματος από τον ιατρικό κόσμο, καθώς και από την κοινωνία.

«Με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αποδομήσουμε τους μύθους γύρω από την εμμηνόπαυση και να προσφέρουμε στις γυναίκες ενημέρωση και στήριξη, ώστε να ζητούν χωρίς δισταγμό την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται», δηλώνει ο Ματθαίος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Μητέρα και Παιδί. «Η εμμηνόπαυση δεν είναι θέμα-ταμπού. Η κατανόηση των επιπτώσεών της ωφελεί όλες και όλους μας, γιατί η εμπειρία αυτή επηρεάζει όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά και τις οικογένειές τους, τον χώρο εργασίας και τελικά την ίδια την κοινωνία».

Η ταινία φέρει την υπογραφή της βραβευμένης με Emmy σκηνοθέτιδας Jacoba Atlas, ενώ ρόλο εκτελεστικού παραγωγού είχαν η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος Tamsen Fadal, η βραβευμένη με Βραβείο Peabody σκηνοθέτιδα Denise Pines και η βραβευμένη με Emmy παραγωγός Joanne LaMarca Mathisen.

Η ταινία έχει προβληθεί πάνω από 750 φορές στις ΗΠΑ και σε 43 χώρες παγκοσμίως, δίνοντας έναυσμα σε καίριες συζητήσεις και στον ριζικό μετασχηματισμό της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στις γυναίκες μέσης ηλικίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.themfactorfilm.com.

7 Οκτωβρίου 2025 στο αμφιθέατρο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία

17:30-18:00 Προσέλευση κοινού

18:00-19:00 Προβολή ντοκιμαντέρ «The M Factor»

19:00-19:30 Συζήτηση ειδικών: Γυναικολογία, Διατροφή, Ψυχολογία και Εργασιακός Χώρος

19:30-20:30 Networking Reception / Ολοκλήρωση

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό.