Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Προπονητών Ποδοσφαίρου εκφράζει την αμέριστη στήριξή του προς το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες αποτελεί φάρο ελπίδας και ζωής για χιλιάδες ασθενείς.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει αναδειχθεί σε ένα πολυεπιστημονικό κέντρο διεθνούς κύρους, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρεσίες στη διάγνωση, την έρευνα και την κλινική υποστήριξη στους τομείς της αιματολογίας, της ογκολογίας, της γενετικής του καρκίνου και των σπάνιων νοσημάτων. Με το έργο του συνεχίζει να προσφέρει ζωή, ελπίδα και ανθρωπιά σε όσους το έχουν ανάγκη.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο Σύνδεσμος στέκεται στο πλευρό του Ιδρύματος και δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά στην αποστολή του, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που χαρίζει δύναμη και ζωή. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη στήριξη, αλλά εκφράζει και την πεποίθηση ότι η κοινωνία γίνεται πιο δυνατή όταν όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Το ποδόσφαιρο, πέρα από ένα άθλημα, είναι φορέας αξιών όπως η αλληλεγγύη, η ενότητα και η δύναμη ψυχής. Αξίες που βρίσκουν έμπρακτη εφαρμογή μέσα από τη στήριξη προς το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και σε κάθε δράση που προάγει τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.