Επίδειξη ΚΑΡΠΑ και πρακτική άσκηση με τη συμμετοχή του κοινού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο Nicosia Mall εκδήλωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, η οποία τιμάται διεθνώς κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπαιδευτές του Κ.Ε.Σ. παρουσίασαν στο κοινό βασικές τεχνικές Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και άλλες πρακτικές ασκήσεις, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ειδικά εκπαιδευτικά μοντέλα. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή, με δεκάδες πολίτες όλων των ηλικιών να συμμετέχουν ενεργά στις πρακτικές ασκήσεις με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσεων Πρώτων Βοηθειών.

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών του Κ.Ε.Σ ανέφερε: «Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, μια ημέρα αφιερωμένη στην αξία της γνώσης που σώζει ζωές. Κάθε ένας από εμάς μπορεί να σώσει μια ζωή. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός ή επαγγελματίας αρκεί να γνωρίζεις τα βασικά. Οι Πρώτες Βοήθειες είναι το κλειδί που ανοίγει τον δρόμο για να δράσουμε σωστά, χωρίς φόβο, σε κρίσιμες στιγμές. Ένα παιδί που πνίγεται, ένας συνάδελφος που παθαίνει ανακοπή, ένας οδηγός που τραυματίζεται στον δρόμο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ως Αρχιεκπαιδευτής βλέπω καθημερινά ανθρώπους που έρχονται να μάθουν Πρώτες Βοήθειες και φεύγουν με αυτοπεποίθηση, έτοιμοι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Η γνώση αυτή δεν είναι μόνο τεχνική, είναι έκφραση ανθρωπιάς. Μαθαίνοντας Πρώτες Βοήθειες γινόμαστε οι ήρωες της καθημερινότητας. Γι’ αυτό καλώ κάθε πολίτη να αφιερώσει λίγο χρόνο για να εκπαιδευτεί. Είναι το πιο σημαντικό δώρο που μπορεί να κάνει στον εαυτό του, στην οικογένειά του αλλά και στην κοινωνία».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής δράσης του Κ.Ε.Σ. για την προώθηση της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες. Μέσα από οργανωμένα σεμινάρια, βιωματικές δράσεις και συνεργασίες με σχολεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις, η Οργάνωση στοχεύει να ενδυναμώσει την κοινωνία, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών αποτελεί υπενθύμιση ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η εκπαίδευση σώζουν ζωές. Ο Κ.Ε.Σ. παραμένει αφοσιωμένος στην αποστολή του να προσφέρει τα εφόδια που χρειάζεται κάθε άνθρωπος, ώστε να μπορεί να δράσει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες στιγμές.