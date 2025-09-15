Με απόλυτη επιτυχία και σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εορταστικής λάμψης, ο Όμιλος Ορθοδόξου γιόρτασε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, τα 30 χρόνια δυναμικής και συνεχούς παρουσίας στον επιχειρηματικό στίβο.

Η εντυπωσιακή επετειακή εκδήλωση στο ειδυλλιακό Κτήμα Κουσιουμή, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ομίλου. Πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων — συνεργάτες, πελάτες, φίλοι και εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο — τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά, η οποία ξεχείλιζε από συγκίνηση, υπερηφάνεια και έμπνευση.

Ξεχωριστό κύρος προσέδωσε η παρουσία θεσμικών εκπροσώπων που αναγνώρισαν έμπρακτα τη συνεισφορά της εταιρείας στον τόπο. Μεταξύ αυτών, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα. Αννίτα Δημητρίου, καθώς και Υπουργοί, Υφυπουργοί, Δήμαρχοι και άλλοι αξιωματούχοι.

Ιδιαίτερη τιμή στην εκδήλωση προσέδωσε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος απηύθυνε θερμές ευχές και εξήρε την πολυεπίπεδη συμβολή της εταιρείας στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας.

Η βραδιά κορυφώθηκε με μουσική και φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναδρομή στα σημαντικότερα ορόσημα της 30ετούς πορείας του Ομίλου, ενώ τιμήθηκαν πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του.

Η διοίκηση του Ομίλου Ορθοδόξου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι στήριξαν την πορεία της εταιρείας και επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει με ακεραιότητα, δημιουργικότητα και προσήλωση στις αρχές της, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ενισχύοντας τη θέση της ως σταθερός και αξιόπιστος παράγοντας στην κυπριακή επιχειρηματικότητα.