Λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, παρακολουθείστε πειράματα και συνομιλήστε με τον αγαπημένο σας επιστήμονα στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης στις 26 Σε4πτεμβρίου

Το European Researchers’ Night, που επιστρέφει για 19η χρονιά στην Κύπρο με τίτλο «Mission Possible - The sequel!», υπόσχεται και φέτος ότι η τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να δώσουν λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις και παράλληλα να ψυχαγωγήσουν μικρούς και μεγάλους.

Η εκδήλωση φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στην Κρατική Έκθεση (Αίθουσες A & B) στη Λευκωσία, από τις 08.30 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Πρόκειται για την ετήσια γιορτή της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, η οποία διοργανώνεται ταυτόχρονα σε 25 χώρες και περισσότερες από 460 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, με τη συμμετοχή πέραν των 1,5 εκατ. επισκεπτών διεθνώς.

Στην Κύπρο η εκδήλωση διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνεργασία με τους κυριότερους φορείς της έρευνας, της καινοτομίας και των επιχειρήσεων της χώρας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Στόχος της εκδήλωσης, είναι η προώθηση της κουλτούρας της έρευνας, η διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την καινοτομία, καθώς και η ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται από τα πανεπιστήμια, τα κέντρα αριστείας και τις καινοτόμες επιχειρήσεις του τόπου.

Κεντρικός θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης θα είναι για άλλη μια χρονιά οι πέντε αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Missions), για την αντιμετώπιση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως: 1. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 2. Καταπολέμηση του Καρκίνου, 3. Υγιείς Ωκεανοί, Θάλασσες και Ύδατα, 4. Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις, 5. Υγιή Εδάφη και Τρόφιμα.

Το European Researchers’ Night δίνει την ευκαιρία σε επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/τριες και startuppers, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό τις δράσεις και τα επιτεύγματά τους. Συγκεκριμένα, στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης το κοινό θα μπορεί να περιηγηθεί σε περισσότερα από 70 περίπτερα, στελεχωμένα από επιστήμονες, ενώ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και διαδραστικά πειράματα με τη χρήση τεχνολογίας, πολυμέσων και προσομοιώσεων, καθώς και να χρησιμοποιήσει επιστημονικό εξοπλισμό σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, παιχνιδιών, διαγωνισμών και ψυχαγωγικών δράσεων.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Εκδήλωσης εδώ: https://www.erncyprus.com/programme.

Επιπλέον, φέτος, για πρώτη φορά, όσοι επισκεφθούν την εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με διάσημους επιστήμονες από το παρελθόν και το μέλλον σε μορφή ολογράμματος, να τους υποβάλουν ερωτήματα και απορίες και να λάβουν τις απαντήσεις που αναζητούν!

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του European Researchers’ Night: https://www.erncyprus.com και τη σελίδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Facebook.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MISSION POSSIBLE: Researchers on Board for an Inclusive and Sustainable Future » (Αρ. Συμβολαίου 101160964).

Την εκδήλωση στηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας το Συγκρότημα ΔΙΑΣ, η τηλεόραση Sigma και το ΚΥΠΕ.