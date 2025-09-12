Η εταιρεία, κατακτώντας τη διεθνή διάκριση Superior Taste Award για τα προϊόντα της, επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα και η γεύση παραμένουν στο επίκεντρο της εμπειρίας του καταναλωτή.

Η Lidl Κύπρου, παραμένοντας αφοσιωμένη στην ποιότητα και στη γεύση, ξεχώρισε στα Superior Taste Award για τα προϊόντα της. Μία σημαντική διεθνής αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι η αγοραστική εμπειρία στη Lidl έχει πάντα στο επίκεντρο τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. «Στη Lidl Κύπρου η ποιότητα δεν είναι ποτέ διαπραγματεύσιμη», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Κύπρου και η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη δέσμευση της εταιρείας.

Τα Superior Taste Awards απονέμονται από το International Taste Institute με έδρα τις Βρυξέλλες, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον τομέα της γευσιγνωσίας. Επαγγελματίες σεφ και γευσιγνώστες, μέσα από αυστηρές τυφλές γευστικές δοκιμές, αξιολογούν προϊόντα με βάση πέντε βασικά κριτήρια: την πρώτη εντύπωση, την εμφάνιση, το άρωμα, την υφή και φυσικά τη γεύση. Στα προϊόντα που ξεχώρισαν περιλαμβάνονται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανιά Κρήτης Π.Γ.Ε., το μανούρι Π.Ο.Π. Θεσσαλίας Νώμα, χοιρινά λουκάνικα και πολλά ακόμη, που φέρνουν στο τραπέζι κάθε νοικοκυριού την αυθεντικότητα και τον πλούτο της τοπικής διατροφικής παράδοσης.

Κάθε αστέρι που συνοδεύει τις συσκευασίες των βραβευμένων προϊόντων αποτελεί μία ξεκάθαρη απόδειξη της ποιότητας που η Lidl Κύπρου πετυχαίνει να προσφέρει καθημερινά. Με αφορμή αυτή τη σημαντική διάκριση, η Lidl Κύπρου προσκαλεί τους καταναλωτές να δοκιμάσουν τα βραβευμένα προϊόντα της, προσφέροντάς τα με έκπτωση -20% σε όλα τα καταστήματά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανιά Κρήτης Π.Γ.Ε., το οποίο οι πελάτες της εταιρείας θα μπορούν να το προμηθευτούν με μόλις 9,59€.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για την εταιρεία έμπνευση να συνεχίσει με συνέπεια να επενδύει στην ποιότητα και να φέρνει στους καταναλωτές προϊόντα που συνδυάζουν αυθεντική γεύση, προσιτές τιμές και αξία. Γιατί στη Lidl Κύπρου, η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση, είναι καθημερινή πράξη που φτάνει σε κάθε νοικοκυριό.