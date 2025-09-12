Όσοι βρίσκονται σε αναζήτηση κατοικίας (πρώτης ή και εξοχικής) δεν περιορίζουν την έρευνα τους μόνο στα χαρακτηριστικά του ακινήτου που επιθυμούν να αγοράσουν, αλλά τείνουν να αναζητούν πληροφορίες και για τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς είναι εξίσου σημαντικός όσο και το ίδιο το ακίνητο. Συχνά λοιπόν, ένας δυνητικός αγοραστής μπορεί να απορρίψει ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές λιγότερο ελκυστικές, είτε επειδή γειτνιάζουν με κεντρικούς και πολύβουους δρόμους, είτε επειδή βρίσκονται σε γειτονιές που δεν αποπνέουν το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας ή δεν προσφέρουν την ποιότητα ζωής που επιθυμούν.

Μια τέτοια αναζήτηση οδηγεί αναπόφευκτα σε ακίνητα εντός των γνωστών gated communities. Έτσι, στο σύγχρονο οικιστικό πεδίο, οι αναπτύξεις τύπου gated communities έχουν μετατραπεί από επιλογή μιας μικρής μερίδας αγοραστών, σε ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς ακινήτων αφού ικανοποιούν την ανάγκη για ασφάλεια, ποιότητα ζωής και ιδιωτικότητα- στοιχεία που επηρεάζουν θετικά την ψυχική υγεία και την καθημερινότητα των ενοίκων.

Xαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά

Η τάση προς τη συγκεκριμένη μορφή οικιστικής ανάπτυξης φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της πρωτίστως για λόγους ασφάλειας. Με τη χρήση φυσικών φραγμών, τη λειτουργία καμερών, την ελεγχόμενη πρόσβαση, η κοινότητα καθίσταται πραγματικά ασφαλής και με αυξημένη ιδιωτικότητα, κάτι που επηρεάζει θετικά την ευεξία και το lifestyle των ενοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Τα σύγχρονα gated communities είναι ταυτόσημα και με τη βιωσιμότητα. Μέσα από την υιοθέτηση οικολογικών και βιώσιμων πρακτικών και την εφαρμογή smart home τεχνολογιών, βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και προσφέρονται έξυπνες λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη.

Επιπλέον, η λειτουργία κοινόχρηστων χώρων όπως πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, καφετέριες, εστιατόρια δίνουν τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης και σύνδεσης. Τα οφέλη από μια τέτοια επιλογή αντανακλώνται σαφώς και στην ποιότητα ζωής. Ακόμα και αν η αναζήτηση των αγοραστών έχει επενδυτικό άρωμα, και πάλι τα ακίνητα εντός των gated communities αποτελούν την ιδανική επιλογή, καθώς διατηρούν την αξία τους, και μπορούν να αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με άλλα ακίνητα.

Με επίκεντρο την ισορροπία

Τα gated communities προσδίδουν μια βαθύτερη επιθυμία για ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και στην κοινότητα, στην ασφάλεια και στην ελευθερία κίνησης, στην ποιότητα ζωής και στην οικονομική λογική της αγοράς.

Στην Imperio, όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητα και αντανακλώνται σε όλα τα έργα του ομίλου. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Imperio Skyline, το οποίο ανεγείρεται σε προνομιακή περιοχή της Γερμασόγειας. Το έργο έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη δημιουργία μιας ασφαλούς κοινότητας και ενός χώρου συνάντησης για τους κατοίκους του, όπου η κάθε στιγμή θα είναι μοναδική.

Περιλαμβάνει πλήθος ανέσεων όπως, σύγχρονο club house με πισίνα, γυμναστήριο, co-working χώρο και resident’s lounge, φωτοβολταϊκά συστήματα και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το Ιmperio Skyline ξεχωρίζει για την θέα που προσφέρει- ένας μαγικός συνδυασμός της πόλης, του βουνού και της θάλασσας- καθώς και για την αρχιτεκτονική του προσέγγιση η οποία ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής.

Το Imperio Skyline είναι το 2ο gated community που δημιουργεί η Imperio, μετά το βραβευμένο ως Best Green Development, Sunset Gardens το οποίο αποτελείται από 330 κατοικίες σε κτήρια 3 και 4 ορόφων που περιβάλλονται από σειρά ανέσεων όπως πισίνες, καφετέρια, coworking area, γήπεδα τένις και padel, χώρο για BBQ, γυμναστήριο, ποδηλατόδρομο κ.α. Αυτή την περίοδο υλοποιείται η επέκτασή του έργου με το Sunset+, το οποίο περιλαμβάνει ένα τετραώροφο κτίριο 30 διαμερισμάτων ενός και δύο υπνοδωματίων, σχεδιασμένα με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, αναβαθμισμένα φινιρίσματα και με θέα τη λίμνη της περιοχής. Το Sunset Gardens συνιστά πρότυπο πράσινης ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός του έγινε με πλήρη προσανατολισμό προς τη βιωσιμότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον οικιστικά έργα, στην Κύπρο.