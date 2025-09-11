Πραγματοποίηση Θαλάσσιου Μαραθωνίου για τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ αγκαλιάζει την πρωτοβουλία του εθελοντή Χρυσόστομου Χρυσοστόμου για 2η συνεχή χρονιά, αυτή τη φορά για τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

Ενώνουμε τα χέρια με την Ομάδα 30 εθελοντών, 10 εκ των οποίων, θα κολυμπήσουν 8 χιλιόμετρα σε ανοιχτή θάλασσα ενώ παράλληλα, 19 δρομείς και 1 παραποδηλάτης θα διανύσουν απόσταση 25 χιλιομέτρων για να συναντήσουν τους κολυμβητές με την έξοδο τους από τη θάλασσα.

Ο Θαλάσσιος Μαραθώνιος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025. Η εκκίνηση για τους κολυμβητές θα γίνει από το Δασούδι (Ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού) στην περιοχή Γερμασόγειας στις 6:30 π.μ. και για τους δρομείς από το Malindi προς το Μόλο και επιστροφή στο Malindi. Όλοι θα τερματίσουν στην παραλία μπροστά από το Malindi Beach Bar & Restaurant στις 9:00 π.μ.

Σας καλούμε να γίνετε και εσείς κρίκος στην αλυσίδα προσφοράς και αγάπης για τη στήριξη των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια:

Μέσω τηλεφώνου στο: 22315196

Μέσω της ιστοσελίδας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ pediheart.org.cy με περιγραφή «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ».

Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου 0120-01-020631 ή στο IBAN: CY03 0020 012 0000 0000 1020 63100 με την αιτιολογία “THALASSIOS MARATHONIOS”

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διενέργειας Εράνου Νόμου του 2014 και τη σχετική Άδεια Εράνου Ν.Π. 14/2025 που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών