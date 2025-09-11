Νέο κεφάλαιο για την Skroutz Last Mile με την έναρξη λειτουργίας και την τοποθέτηση θυρίδων Skroutz Point στην Κύπρο

Η Skroutz, κάνει την αγοραστική διαδικασία ακόμα πιο απλή και γρήγορη για τους κατοίκους της Κύπρου με την έναρξη της λειτουργίας της Skroutz Last Mile (SLM) Κύπρου και την εγκατάσταση των πρώτων θυρίδων Skroutz Point.

Ήδη από τον Μάιο του 2025, η Skroutz διαθέτει αποθήκη στη Λάρνακα, ενώ τον Ιούνιο ξεκίνησαν και οι πρώτες παραδόσεις. Σήμερα, η SLM Κύπρου εξυπηρετεί όλη την Λάρνακα, και στόχος είναι έως τα μέσα Οκτωβρίου να επεκταθεί στη Λευκωσία και στη συνέχεια να καλύψει επιλεγμένες περιοχές της Λεμεσού. Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από την SLM Κύπρου απολαμβάνουν ήδη το live delivery tracking, τη λύση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την εμπειρία παράδοσης.

Επιπλέον, οι αυτόματες θυρίδες Skroutz Point είναι γεγονός και στην Κύπρο με τη Λάρνακα να αποτελεί προς το παρόν την πρώτη πόλη που τις φιλοξενεί. Τα Skroutz Point προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ευελιξία. Ενώ από τον Σεπτέμβριο, αναμένεται η εγκατάσταση των πρώτων Skroutz Point και στη Λευκωσία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν τοποθετηθεί δεκάδες ακόμη σημεία παραλαβής σε όλη την Κύπρο.

Ο Αγαμέμνων Παπάζογλου, CEO της Skroutz Last Mile, δήλωσε: «Η Κύπρος αποτελεί για εμάς μια στρατηγικής σημασίας αγορά, στην οποία επενδύουμε δυναμικά. Με την SLM Κύπρου και τα Skroutz Point στην Κύπρο, δίνουμε τη δυνατότητα στους Κύπριους καταναλωτές να απολαμβάνουν μια ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία».

Ο Γιάννης Ευθυμίου, Marketing and Operations Manager για τη Skroutz στην Κύπρο, πρόσθεσε : «Η Skroutz Last Mile (SLM) Cyprus είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους επενδύουμε για να κάνουμε την αγοραστική εμπειρία των Κυπρίων καταναλωτών ακόμα καλύτερη. Στο προσεχές μέλλον, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό πρακτικά θα σημαίνει ακόμα πιο γρήγορες παραδόσεις, φθηνότερα μεταφορικά και περισσότερες επιλογές προϊόντων για τους καταναλωτές.».