200.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες

Για 3η συνεχόμενη χρονιά οι νέοι επιχειρηματίες στην Κύπρο, αγκαλιάζουν τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus”, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο των 200,000 ευρώ, το οποίο θα προσφέρει στις 3 καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της easy family of Βrands (www.easy.com & www.easyHistory.info), ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy).

Ρεκόρ Συμμετοχών

Αυτή τη χρονιά η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία και το κύρος του θεσμού. Συνολικά 77 νέοι επιχειρηματίες, αριθμός ρεκόρ, υπέβαλαν την αίτηση τους για συμμετοχή στα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus”. Η εντυπωσιακή συμμετοχή, αποτυπώνει τη δίψα της νέας γενιάς για πρόοδο και καινοτομία και καταδεικνύει ότι οι νέοι επιχειρηματίες της Κύπρου, αναγνωρίζουν τα Βραβεία ως μια κορυφαία πλατφόρμα ενίσχυσης και προβολής της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Διπλασιασμός Επάθλου

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς το συνολικό χρηματικό έπαθλο έχει διπλασιαστεί και ανέρχεται πλέον στις €200.000, προσφέροντας ισχυρό κίνητρο και έμπρακτη στήριξη στους νικητές.

Συγκεκριμένα, οι νικητές των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2025, διεκδικούν το συνολικό ποσό των €200,000, ως εξής:

Ο 1ος νικητής θα λάβει το ποσό των €100.000

Ο 2ος νικητής θα λάβει το ποσό των €60.000

Ο 3ος νικητής θα λάβει το ποσό των €40.000

Με αφετηρία την Ελλάδα το 2008

Τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs ”, με επιτυχημένη διαδρομή που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2008, έχουν πλέον εδραιωθεί και στην Κύπρο, δίνοντας βήμα στη νέα γενιά επιχειρηματιών, να τολμήσει, να αναδείξει το όραμα και τις ιδέες της και να τις κάνει πράξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας είχαν άτομα οποιασδήποτε υπηκοότητας, κάτω των 34 ετών, τα οποία έχουν ιδρύσει εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 5 χρόνια, με ετήσιο τζίρο 40.000 ευρώ.

Στις 7 Οκτωβρίου η Απονομή

Η διαδικασία των συνεντεύξεων με τους αιτούντες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ενώ η Τελετή Απονομής των χρηματικών επάθλων και η επιβράβευση των νέων επιχειρηματιών από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτώβριοu 2025, στην παρουσία της Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας κας Φιλίππας Καρσερά – Χριστοδουλίδη.