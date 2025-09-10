Το εμβληματικό The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, συνεργάζεται με το exclusive Sole Lifestyle & Spa brand για προσφέρει μοναδικές και απόλυτα προσωποποιημένες wellness εμπειρίες στους επισκέπτες του.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, ιδιοκτησίας της MHV- Mediterranean Hospitality Venture, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεργασία του με τη Sole Lifestyle & Spa, το niche spa brand το οποίο θα υπογράφει τις μοναδικές wellness & spa εμπειρίες που θα προσφέρονται στο ξενοδοχείο. Αυτή η εξαιρετική συνεργασία έρχεται να αναβαθμίσει περαιτέρω τη λαμπερή νέα εποχή του εμβληματικού ξενοδοχείου και να το αναδείξει ξανά στο επίκεντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και καθημερινής ζωής της πρωτεύουσας.

Η Sole Lifestyle & Spa, η οποία ξεκίνησε με το διάσημο πλέον spa της στη Λεμεσό και κέρδισε την προτίμηση του απαιτητικού διεθνούς, και κυπριακού, κοινού της πόλης με τις κορυφαίες, προσεκτικά σχεδιασμένες υπηρεσίες της, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην πρωτεύουσα, σε συνεργασία με το πιο πολυαναμενόμενο ξενοδοχειακό έργο στη σύγχρονη ιστορία της Λευκωσίας. «Το The Landmark δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο, είναι μία εμβληματική πρόταση πολυτελούς φιλοξενίας που αποτελεί συνώνυμο του στυλ, της κομψότητας και της προσοχή στη λεπτομέρεια. Η φιλοσοφία του αποδείχθηκε απόλυτα εναρμονισμένη με τη δική μας. Αισθανθήκαμε απόλυτη σύνδεση, καθώς προσεγγίζουμε τη φιλοξενία με τον ίδιο τρόπο. Η επέκταση σε μία νέα τοποθεσία είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για το brand μας, είναι μία δήλωση πως είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε επίπεδο, όσον αφορά στην ανάπτυξή μας», δηλώνει η Elena Sementsova CEO της Sole lifestyle & Spa.

Καθώς το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, εγκαινιάζει μία νέα λαμπρή εποχή για την ξενοδοχειακή σκηνή της πρωτεύουσας, το spa του δεν θα μπορούσε παρά να είναι κορυφαίο. Η μαγική ατμόσφαιρα και οι υπέροχες εγκαταστάσεις και σουίτες του νέου spa, που βρίσκεται στο μεσοπάτωμα, ώστε να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ηρεμίας και χαλάρωσης, δεν αρκούν από μόνες τους για μία μοναδική εμπειρία. Απαιτείται και η επιλογή των καλύτερων και σωστά εκπαιδευμένων επαγγελματιών, που θα έρθουν να ολοκληρώσουν το παζλ. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε η Sole Lifestyle & Spa, διάσημη για τα μοναδικά wellness experiences που προσφέρει.

Ταυτόχρονα, το διάσημο spa brand θα είναι υπεύθυνο και για ολόκληρη την εμπειρία ομορφιάς και περιποίησης των επισκεπτών, καθώς θα διαθέτει ένα από τα καλύτερα beauty lounges της πόλης, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Στους υπερσύγχρονους και κομψούς χώρους του το εκλεκτικό κοινό θα απολαμβάνει υπηρεσίες κομμωτηρίου, περιποίησης άκρων και ομορφιάς από προσεκτικά επιλεγμένους και καταξιωμένους beauty professionals. Αποτελώντας την καρδιά και την ψυχή της Κύπρου, η Λευκωσία είναι μία πόλη γεμάτη ενέργεια και γρήγορους ρυθμούς. Γι’ αυτό ακριβώς είναι και τόσο σημαντικό να μπορεί κανείς να βρει ένα καταφύγιο ισορροπίας και ηρεμίας, όπου θα μπορεί να χαλαρώσει και να αφεθεί σε μία slow living πραγματικότητα. Οι υπηρεσίες και οι θεραπείες του νέου spa έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη συνεργασία με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, ώστε να απαντούν ακριβώς σε αυτήν την ανάγκη και να αναδείξουν το νέο Sole Lifestyle & Spa της Λευκωσίας μία όαση ηρεμίας μέσα στους ταχείς ρυθμούς της πόλης.

“Οι επισκέπτες του νέου spa στο The Landmark θα πρέπει να αναμένουν τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τις οποίες είναι διάσημη η Sole Lifestyle & Spa στη Λεμεσό: προσωποποιημένη προσέγγιση, εξειδικευμένοι θεραπευτές και μία ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης. Στη Λευκωσία πρόκειται να εισάγουμε αρκετά exclusive προγράμματα, που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους επισκέπτες του συγκεκριμένου spa, σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες και το lifestyle τους. Οι ιεροτελεστίες μας περιλαμβάνουν θεραπείες express, σύντομα προγράμματα spa, θεραπείες αποτοξίνωσης και deep-tissue μασάζ, σχεδιασμένα για χαλάρωση και αποκατάσταση της ισορροπίας μετά από ένα επαγγελματικό meeting ή ένα μεγάλο ταξίδι. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνικές που βοηθούν στην αποκατάσταση της ενέργειας και της ζωντάνιας. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο καθένας,είτε πελάτης του ξενοδοχείου είτε κάτοικος της Λευκωσίας,αισθάνεται ως ο πρωταγωνιστής, και κάθε στιγμή στον χώρο του spa μεταμορφώνεται σε μία ουσιαστική ιεροτελεστία αυτοφροντίδας», δηλώνει η Elena Sementsova πριν καταλήξει, «Για εμένα το opening ενός spa στο The Landmark είναι ένα σύμβολο πως πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η συνεργασία με ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό brand αποτελεί ένα ιδιαίτερο βήμα για τη Sole Lifestyle & Spa, που μας ανεβάζει σε νέα επίπεδα».

Το ολοκαίνουριο Sole Lifestyle & Spa, μέσα στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, θα βρίσκεται μόλις μία ανάσα μακριά από τα The Landmark Residences και The Landmark Offices, προσθέτοντας ακόμη μια σαγηνευτική πινελιά στην εμπειρία του να ζει και να εργάζεται κανείς στην πιο σημαντική διεύθυνση της Λευκωσίας.