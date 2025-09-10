Καινοτομία και στυλ με την υπογραφή του Zara Group

Ο Όμιλος Saywear Group of Companies πρωτοπόρος στον χώρο της μόδας και της καινοτομίας, εγκαινίασε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Παγκύπρια concept store Oysho του Ομίλου Zara στο Μy Mall Λεμεσού.

Το νέο πρωτοποριακό κατάστημα Oysho 500 τ.μ., παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες τάσεις στην αθλητική μόδα και το leisurewear, μέσα σε έναν χώρο που ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την τεχνολογική καινοτομία.

Η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση του καταστήματος δημιουργούν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Με την είσοδο στο κατάστημα, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τη συλλογή athleisure του brand, η οποία ξεχωρίζει για την ευελιξία και τη λειτουργικότητά της. Η συλλογή από κολάν και μπλουζάκια καταλαμβάνει σημαντικό χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίσει από κοντά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της κάθε γραμμής προϊόντων με σαφήνεια και λεπτομέρεια.

Ιδιαίτερη θέση στο νέο κατάστημα κατέχει η συλλογή Oysho Studio, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για αθλητικές δραστηριότητες εσωτερικού χώρου, όπως γυμναστική, γιόγκα, πιλάτες, barre και τρέξιμο.

Τα δοκιμαστήρια, που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής, διατηρούν το ίδιο ζεστό ύφος με ξύλινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα άνεσης και χαλάρωσης. Ακολουθεί o χώρος των ταμείων, που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διακριτικός και εύχρηστος, ενσωματώνοντας σύστημα αυτόματης εξυπηρέτησης που διασφαλίζει στον πελάτη γρήγορες, απλές και άνετες συναλλαγές, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει αρμονικά λειτουργικότητα και καινοτομία.

Ο ειδικά μελετημένος φωτισμός κατευθύνει τον επισκέπτη σε κάθε σημείο του καταστήματος, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία.

Με αυτό το άνοιγμα, το νέο Oysho σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παρουσία του στην Κύπρο, λανσάροντας αποκλειστικά στο My Mall Limassol το πρωτοποριακό concept του.