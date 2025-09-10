Η ΕΚΟ υπερήφανος χορηγός της διοργάνωσης και των Εθνικών μας Ομάδων



Με την ενεργή συμμετοχή της ΕΚΟ, κορυφαίας εταιρείας στον τομέα των καυσίμων κίνησης και Μέγα Χορηγού της διοργάνωσης, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η κυπριακή φάση του EuroBasket 2025, της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κυπριακού μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, η ΕΚΟ έδωσε δυναμικό παρών μέσα και έξω από το γήπεδο, με πρωτότυπους διαγωνισμούς και ενέργειες για το κοινό, οι οποίες ανέδειξαν έμπρακτα τη στήριξή της στον αθλητισμό και στις Εθνικές Ομάδες. Στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, η εταιρεία και τα στελέχη της είχαν έντονη φυσική παρουσία, φιλοξενώντας συνεργάτες, πελάτες και φίλους στο ειδικά διαμορφωμένο EKO VIP Lounge, σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μοναδικές συγκινήσεις πρόσφερε η βραδιά της 30ής Αυγούστου, όπου Κύπρος και Ελλάδα συναντήθηκαν στο ίδιο παρκέ για έναν αγώνα με έντονο συμβολισμό. Στο EKO Lounge παρευρέθηκαν, τιμώντας την προσπάθεια και την παρουσία της ΕΚΟ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, στελέχη της εταιρείας, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, κ. Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο Πρόεδρος της ΚΟΚ, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης.

Ξεχωριστή νότα έδωσε η παρουσία του παλαίμαχου αθλητή και θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος παρακολούθησε τους αγώνες και βρέθηκε κοντά στους νέους αθλητές.

Η ΕΚΟ, με σταθερή δέσμευση στην προώθηση του αθλητισμού, στηρίζει ενεργά τις Εθνικές Ομάδες Καλαθοσφαίρισης Κύπρου και Ελλάδας, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες – Ανδρών, Γυναικών, Κ16 και Κ18. Η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση συγκίνησε και γέμισε περηφάνια τον τόπο μας, με τους αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στο κοινό.

Στην ΕΚΟ νιώθουμε ιδιαίτερη περηφάνια, γιατί η κυπριακή φάση αποτέλεσε την ιδανική εκκίνηση για την Εθνική Ελλάδας, η οποία συνέχισε με συνέπεια και πάθος, φτάνοντας στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ Κύπρου, κ. Γιώργος Γρηγοράς, δήλωσε:

«Η ΕΚΟ βρίσκεται πάντα δίπλα στις σημαντικές στιγμές της Κύπρου και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, ως Μέγας Χορηγός, στηρίξαμε ένα γεγονός υψηλού επιπέδου, με έντονο συμβολισμό για την Κύπρο και το μέλλον του αθλητισμού. Η παρουσία μας εντός και εκτός γηπέδου αντανακλά τις αξίες που πρεσβεύει η ΕΚΟ: την προσπάθεια, τη συνεργασία, τη διάκριση. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας και σε όλους όσοι συνέβαλαν στη μεγάλη επιτυχία του EuroBasket 2025 στην Κύπρο, μιας επιτυχίας που αφήνει παρακαταθήκη για ακόμη σπουδαιότερες διοργανώσεις στο μέλλον.»

Η ΕΚΟ παραμένει σταθερά στο πλευρό του αθλητισμού, των ανθρώπων του και της νέας γενιάς, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, τη συλλογικότητα και τη δημιουργία θετικών προτύπων.