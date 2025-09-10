Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης

Με ιδιαίτερη επιτυχία, ο Όμιλος Πηλακούτα παρουσίασε στο Char. Pilakoutas Showcase την πλήρη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων BMW i και MINI All-Electric, καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς καλεσμένους του στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Σε μία βραδιά που συνέδεσε το όραμα με την καινοτομία, τη βιωσιμότητα με την αισθητική και την τεχνολογία με τον σεβασμό στον πλανήτη, ο Όμιλος Πηλακούτα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων BMW i και MINI All-Electric.

Η εκδήλωση πρόσφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με “ηλεκτρική” ατμόσφαιρα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό ώστε οι παρευρισκόμενοι να γνωρίσουν από κοντά το μέλλον της αυτοκίνησης.

Η BMW, πρωτοπόρος στην πολυτελή ηλεκτροκίνηση από το 2013 με το εμβληματικό BMW i3, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην τεχνολογική υπεροχή και τη βιώσιμη κινητικότητα με μια σειρά μοντέλων που θέτουν νέα πρότυπα και καθορίζουν τις εξελίξεις. Τα μοντέλα BMW iX, iX1, iX2, i4, i5 και i7 συνδυάζουν την αεροδυναμική σχεδίαση με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως και τα 630 χιλιόμετρα και καθιστώντας την ηλεκτρική πολυτέλεια πραγματικότητα.

Η δέσμευση του BMW Group, ενταγμένη στο πρόγραμμα BMW iFACTORY — ένα νέο μοντέλο παραγωγής βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας — περιλαμβάνει 100% χρήση πράσινης ενέργειας στην παραγωγή, μείωση έως και 40% των εκπομπών CO₂ στον κύκλο ζωής κάθε οχήματος έως το 2030, αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, ελαφρών κραμάτων και εργοστάσια με προδιαγραφές net-zero.

Ανάλογο πάθος και δέσμευση εκφράζει και η MINI, με τη νέα σειρά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων που συνδυάζουν βιωσιμότητα, στυλ και κορυφαία τεχνολογία. Η γκάμα περιλαμβάνει το MINI Cooper Electric, που διατηρεί τη διαχρονική σχεδίαση και προσφέρει μηδενικούς ρύπους, δημιουργώντας νέα εμπειρία αστικής κινητικότητας, το MINI Aceman Electric, μια compact, σύγχρονη πρόταση με φουτουριστικό ταμπλό και τεχνητή νοημοσύνη στο cockpit, σχεδιασμένη για την επόμενη γενιά οδηγών, και το MINI Countryman Electric, ιδανικό για μεγαλύτερες αποστάσεις, οικογενειακές αποδράσεις και εναλλακτικό lifestyle, συνδυάζοντας ελευθερία και άνεση με σεβασμό στο περιβάλλον.

«Ο Όμιλος Πηλακούτα, ως στρατηγικός εταίρος των BMW και MINI για την κυπριακή αγορά, πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση και είναι έτοιμος να προσφέρει επιλογές ηλεκτρικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οδηγών αλλά και στις απαιτήσεις σεβασμού του περιβάλλοντος», δήλωσε στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Κόδρος Πηλακούτας. «Η γκάμα των οχημάτων που παρουσιάζουμε σήμερα δεν αντιπροσωπεύει απλώς το μέλλον της αυτοκίνησης. Αντιπροσωπεύει την επιλογή να κινηθούμε μπροστά — με λιγότερους ρύπους, περισσότερη τεχνολογία και βαθύτερη οικολογική συνείδηση», τόνισε ο κ. Κόδρος Πηλακούτας.

Όπως είπε, «Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι εδώ. Είναι ηλεκτρικό. Και, στην Κύπρο, ξεκινά από τον Όμιλο Πηλακούτα!».