Η νέα σεζόν ξεκινά με τον πιο εκρηκτικό τρόπο στην Kult Λευκωσίας. Η boutique στη Στασικράτους, σημείο αναφοράς για τους fashion lovers της πρωτεύουσας, εμπλουτίζει τη συλλογή της με μια συνεργασία που σηματοδοτεί την κορυφή του στυλ: τον εμβληματικό οίκο Yves Saint Laurent.

Ο θρυλικός γαλλικός οίκος, που ιδρύθηκε το 1961 από τον Yves Saint Laurent και τον Pierre Bergé, άλλαξε για πάντα τους κανόνες της μόδας, συστήνοντας στον κόσμο το «Le Smoking» — το γυναικείο σμόκιν που έγραψε ιστορία. Από τότε, το YSL εκφράζει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην παριζιάνικη κομψότητα και τη σύγχρονη τόλμη, προσφέροντας εμβληματικά ρούχα, αξεσουάρ και beauty προϊόντα που αποπνέουν κύρος και δημιουργικότητα.

Σήμερα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Anthony Vaccarello, το brand συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη γυναικεία δύναμη και αισθητική. Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, που έκλεισε δυναμικά την Paris Fashion Week, αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία: καθαρές γραμμές, χωρίς υπερβολές, με υφές που αγκαλιάζουν το σώμα και χαρίζουν ελευθερία κίνησης. Όπως λέει ο Vaccarello, «Angular, but soft» – γωνιώδες αλλά ταυτόχρονα απαλό, μια νέα ερμηνεία του κλασικού design, πιο ανάλαφρη και αιθέρια.

Οι δημιουργίες του YSL είναι πλέον διαθέσιμες στις μπουτίκ Kult: στη Στασικράτους στη Λευκωσία, στο εντυπωσιακό One και το πολυθεματικό θέρετρο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό, στα ξενοδοχεία Anassa και Almyra στην Πάφο, καθώς και στο online κατάστημα της Kult.

Η άφιξη του YSL στη Kult Λευκωσίας αλλάζει τα δεδομένα. Με iconic συλλογές σε ένδυση, υπόδηση, τσάντες και αξεσουάρ, η Kult βάζει τη μόδα σε νέο ρυθμό και μάς προκαλεί να τον ακολουθήσουμε.