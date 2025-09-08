Πρόκειται για τη μοναδική αλυσίδα υπεραγορών σε Κύπρο και Ελλάδα με τη συγκεκριμένη διάκριση

Ακόμα μια σημαντική διάκριση πρόσθεσε στη «φαρέτρα» της η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, στην οποία υπάγονται οι Υπεραγορές Αλφαμέγα και το Bean Bar, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαχρονική δέσμευσή της για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, ισότιμου, υποστηρικτικού και ανταποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία, επαναπιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά, μετά το 2023, ως Great Place to Work®, με τις Υπεραγορές Αλφαμέγα να αποτελούν τη μοναδική αλυσίδα Υπεραγορών σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία σε αριθμό εργαζομένων στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί έως σήμερα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work®. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο τη συνεπή προσήλωση του οργανισμού στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εξασφάλιση της πιστοποίησης Great Place to Work® προέκυψε μέσω ανώνυμης και εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων της εταιρείας σε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αξιολογεί την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία, τη δίκαιη μεταχείριση και τη συνολική εμπειρία απασχόλησης που βιώνουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Πρόκειται για μια διάκριση, η οποία πηγάζει αυθεντικά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους του οργανισμού.

Διαχρονικά, επίκεντρο της κουλτούρας των Υπεραγορών Αλφαμέγα και του Bean Bar αποτελεί ο άνθρωπος. Η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ επενδύει καθημερινά στα μέλη της ομάδας της, τόσο μέσα από τις ισότιμες και αξιοκρατικές διαδικασίες ανέλιξης που εφαρμόζει, όσο και μέσα από την παροχή σειράς στοχευμένων ωφελημάτων, τα οποία ενισχύουν την ευημερία των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπτώσεις σε προϊόντα της εταιρείας, προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με στόχο την επαγγελματική ανέλιξη, αλλά και η δυνατότητα δωρεάν σπουδών μέσω αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Εκ μέρους της Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, ο CEO του οργανισμού, κ. Γιώργος Θεοδότου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξασφάλιση άλλης μιας σημαντικής πιστοποίησης, η οποία επιβεβαιώνει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος της εταιρείας. «Η επαναπιστοποίησή μας ως Great Place to Work® έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί πρόκειται για μια διάκριση, η οποία προέρχεται από την ίδια μας την ομάδα. Είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους μας για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία εργοδότησης, με συνέπεια και σεβασμό σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους μας».

Η στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της εργοδοσίας και του εργασιακού περιβάλλοντος συνολικά δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες ενέργειες. Αντιθέτως, βασίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο που συνδυάζει επαγγελματική ανάπτυξη, εργασιακή σταθερότητα και κουλτούρα συμπερίληψης και συμμετοχής. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν αυτή την εμπειρία με την ψήφο εμπιστοσύνης τους στο ερωτηματολόγιο του Great Place to Work®, αποδεικνύει με τον πλέον καλύτερο τρόπο πως η εταιρεία προσφέρει σταθερά μια επαγγελματική εμπειρία υψηλής ποιότητας.