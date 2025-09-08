Το φθινόπωρο ξεκινά με γεύσεις που αγαπήσαμε. Το Foody φέρνει στο τραπέζι σου εύκολα, γρήγορα και απλά την πιο οικεία νοστιμιά μέσα από τη νέα κατηγορία: τα Μαγειρευτά. Tα πιο αυθεντικά πιάτα της κυπριακής κουζίνας, από αγαπημένα τοπικά μαγειρεία που ξέρουν καλά την τέχνη του «σαν της μαμάς».

Πιάτα που θυμίζουν αγαπημένα πρόσωπα:

Τα μαγειρευτά «γεμίζουν» την πλατφόρμα του Foody με γεύσεις και αρώματα που όλοι αγαπάμε και πάντα λαχταρούμε – προσφέροντας σε κάθε πόλη διάφορες επιλογές από comfort food πιάτα:

Λευκωσία: Μοναδικοί κεφτέδες από το Psi To, με πατάτες φούρνου ή σαλάτα

Λεμεσός: Μπιφτέκι κοτόπουλο που «λιώνει» στο στόμα από την Ψησταριά η Γαλάτεια, με δροσερή σαλάτα

Λάρνακα: Αγαπημένα, αυθεντικά κουπέπια από τη Novoli Ψησταριά, με γιαούρτι ή σαλάτα

Πάφος: Υπέροχα, κλασικά, χορταστικά γεμιστά από την Κουζίνα της Γιαγιάς

Αμμόχωστος: Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο από τη Θημωνιά, που «απογειώνει» την εμπειρία σου

Ένα νέο γευστικό ταξίδι ξεκινά!

Η προσθήκη των μαγειρευτών στο Foody, δεν απευθύνεται μόνο σε όσους αναζητούν γευστική ποικιλία – αφορά και εκείνους που επιθυμούν ένα γεύμα που «αγγίζει» την ψυχή και τους ταξιδεύει πίσω στον χρόνο στις πιο αγαπημένες αναμνήσεις από γεύσεις του τόπου μας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή εξέλιξη του Foody, η οποία – πέρα από τη διεύρυνση των συνεργαζόμενων καταστημάτων – επενδύει πάντα και σε πρόσθετες υπηρεσίες όπως το μηνιαίο πρόγραμμα συνδρομής «FoodyPro», το πρόγραμμα επιβράβευσης «Rubies», την υπηρεσία γρήγορου delivery για είδη υπεραγοράς «Alphamega Express» και τη super-γρήγορη υπεραγορά Foody Market!