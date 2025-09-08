Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 15:00 έως τις 19:00, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus καλωσορίζει τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους σε μια ξεχωριστή Ημέρα Γνωριμίας (Open Day), στις βραβευμένες εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πώς το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus συνδυάζει σχεδόν δύο αιώνες ακαδημαϊκής παράδοσης με τη σύγχρονη καινοτομία, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποφοιτήσουν με διπλή απονομή πτυχίου, αναγνωρισμένη τόσο από το UCLan στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από το UCLan Cyprus.

Κατά τη διάρκεια του Open Day, οι έμπειροι ακαδημαϊκοί και το εξειδικευμένο προσωπικό του Πανεπιστημίου θα είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής, τις υποτροφίες που προσφέρονται, τη φοιτητική ζωή, τη διαμονή, τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ξεναγήσεις στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στις φοιτητικές εστίες, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, φοιτητές θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, προσφέροντας μια αυθεντική εικόνα για την ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή στο UCLan Cyprus.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο +357 24 69 40 00 ή [email protected]