Η γοητεία της «Carmen»,η πρωτοφανής προσέλευση και η οργανωτική αρτιότητα σφράγισαν το φετινό Φεστιβάλ

Με μια εντυπωσιακή δεύτερη και τελευταία παράσταση ολοκληρώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, το 23ο Pafos Aphrodite Festival. Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, πάνω από 2.100 θεατές γέμισαν ξανά την Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, δημιουργώντας μια σπάνια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού για την εμβληματική όπερα «Carmen» του Georges Bizet. Η αθρόα παρουσία των θεατών ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανταπόδοση από το φιλόμουσο κοινό της προσφοράς ποιότητας και τη σημασία της συνέχισης και αναβάθμισης του θεσμού.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus, Δήμαρχος Πάφου,αφού συνέδεσε το Φεστιβάλ με τη συντελούμενη στα τελευταία 10 χρόνια μεταμόρφωση της πόλης, τόνισε ότι η επιτυχία και η αναβάθμιση του θεσμού του Pafos Aphrodite Festival δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο την πόλη και την Επαρχία της Πάφου αλλά μια υπόθεση που αφορά τη χώρα και το κράτος μας, καθώς η υψηλού επιπέδου τέχνη αποτελεί πυλώνα του Πολιτισμού και ταυτόχρονα μέσο προβολής δυνάμεων και δυνατοτήτων της χώρας διεθνώς. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την αμέριστη στήριξή του, υπογραμμίζοντας ότι το Φεστιβάλ οφείλει την επιτυχία του στους φίλους του λυρικού δράματος που του δίνουν δύναμη και προοπτική.

Στη σκηνή του Φεστιβάλ, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη σύμπραξη για δεύτερη συνεχή χρονιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, παρουσίασε μια παραγωγή σύγχρονης σκηνοθετικής προσέγγισης. Το σκηνικό με το επιβλητικό Κάστρο, με φόντο τη θάλασσα και τον έναστρο ουρανό, δημιούργησε μια υποβλητική ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, συνέθεσαν ένα εξαίσιο αποτέλεσμα που ενθουσίασε το κοινό.

Τα εισιτήρια για τις δύο παραστάσεις εξαντλήθηκαν πλήρως, γεγονός που επιβεβαιώνει την πλήρη ανάκαμψη του θεσμού και τη δυναμική που έχει αναπτύξει.

Με την αυλαία του 23ου Pafos Aphrodite Festival να έχει πέσει, η οργανώτρια Εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους τους θεατές για την εμπιστοσύνη τους, τους χορηγούς με πρώτο το Κράτος για την πολύ σημαντική συμβολή τους, τους συντελεστές της καλλιτεχνικής παραγωγής από τη Γεωργία και την Κύπρο και γενικά όσους συνέβαλαν σε διάφορους τομείς στην επίμοχθη οργάνωση και εκτέλεση του φετινού Φεστιβάλ.

Οι ιδιοκτήτες του θεσμού υπόσχονται να συνεχίσουν να εργάζονται ώστε το Φεστιβάλ να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται διαρκώς, ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της Πάφου και της Κύπρου. Δίνουμε ραντεβού για το 24ο Pafos Aphrodite Festival, με τη δέσμευση να κεφαλαιοποιήσουμε την αγάπη και την εμπιστοσύνη του φιλόμουσου κοινού, συνεχίζοντας μαζί αυτό το ταξίδι πολιτισμού και έντεχνης δημιουργικότητας.

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χορηγοί: Τράπεζα Κύπρου, ΟΠΑΠ Κύπρου

Χορηγοί Επικοινωνίας: Συγκρότημα Δίας και Τηλεόραση Sigma

Χορηγός Φιλοξενίας: Κanika Hotels & Resorts