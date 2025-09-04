Στο πλαίσιο του συλλογικού προγράμματος που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο για την υποστήριξη των κοινοτήτων που επλήγησαν από τις φετινές πυρκαγιές στην Κύπρο, ως πρώτο βήμα, ο TechIsland διένειμε 615 καθαριστές αέρα- air purifiers - σε κατοίκους πυρόπληκτων χωριών. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από τις εισφορές εταιρειών-μελών και επαγγελματιών του τεχνολογικού τομέα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του οικοσυστήματος να προσφέρει τόσο άμεση ανακούφιση όσο και μακροπρόθεσμη στήριξη.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και εθελοντές της ομάδας We Stand Together, οι οποίοι βοήθησαν στον εντοπισμό των αναγκών και στον συντονισμό της διαδικασίας. Οι παραδόσεις έγιναν στα χωριά Άγιος Γεώργιος (55 συσκευές), Μαλιά (40), Λόφου (90), Μονάγρι (94), Σούνι (177), Άγιος Θεράπων (51), Βουνί (58) και Σιλικού (50), δίνοντας προτεραιότητα σε οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους κατοίκους και άτομα με προβλήματα υγείας.

Ο Πρόεδρος του TechIsland και Γενικός Διευθυντής της Wargaming, Βαλεντίνος Πολυκάρπου, δήλωσε: «Στόχος μας από την πρώτη στιγμή ήταν να δράσουμε γρήγορα και να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια εκεί όπου υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη. Οι καθαριστές αέρα δεν μπορούν να αναιρέσουν τις ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, όμως προσφέρουν άμεση υποστήριξη στην υγεία των ανθρώπων που διαμένουν στις πληγείσες περιοχές. Πέρα από την άμεση ανακούφιση, η πρωτοβουλία του TechIsland αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο έργο, στο οποίο συνεργαζόμαστε με ειδικούς και αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και προστασίας, καθώς και για την παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για πυρκαγιές.»

Η δράση αυτή κατέστη εφικτή χάρη στις συλλογικές συνεισφορές περισσότερων από 60 εταιρειών και ιδιωτών, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται: Wargaming | Exness | payabl. | GDEV | RoboMarkets | Embria | Alexey Gubarev | Easybrain | Oleg Netepenko | Mayflower | AdTech Holding | MY.Games | FunCorp | Parimatch | SayGames | Cyant | Brickworks Games | BrainRocket | Simple Life | InDrive | Muse Group | Quonota Investments | KAMAGAMES | Centro Holding | TheSoul Publishing | Finom | Playkot και Alexander Pavlov | Sergey Tokarev | GamesUp42 | Plata | Municorn | Yuriy Mazzanik | Adsterra | Nikolai Katorzhnov | Destream | Aleph | TangoMe | SOFTSWISS | Mellow | Space 307 | Sumsub | WM Games | Nexxie Group | Pavetra | AXLEBOLT | Selzy | Verv | Finery Markets | EnergyIntel | Aitarget | Onelight Apps | TECHNOMELETI | InxyTech | Goplay Pass

Εκ μέρους της GDEV, ο Κυριάκος Παφίτης, Head of Cyprus Operations, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία του TechIsland. Η αλληλεγγύη που έχει επιδείξει ο τεχνολογικός τομέας είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Δεν πρόκειται μόνο για άμεση ανακούφιση – είναι η απόδειξη ότι ο ιδιωτικός τομέας στέκεται δίπλα στην Κύπρο, έτοιμος να στηρίξει τον λαό της τόσο σε στιγμές ανάγκης όσο και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας.»

Εκ μέρους της Easybrain, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής, Oleg Grushevich, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε ώστε η Κύπρος να γίνει ένας πιο ασφαλής τόπος για την κοινότητα στην οποία ανήκουμε. Παράλληλα, μας δίνεται η ευκαιρία να στηρίξουμε με πρακτικά μέτρα που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή στο νησί. Ειλικρινά ελπίζουμε ότι αυτή η συλλογική προσπάθεια θα προσφέρει άμεση βοήθεια, αλλά και θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης Κύπρου, καλύτερα προστατευμένης απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις.»

O TechIsland ευχαριστεί θερμά όλες τις εταιρείες, επαγγελματίες και εθελοντές που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Ο TechIsland τόνισε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου των πυρκαγιών. Ο Σύνδεσμος επεξεργάζεται ήδη ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο με έμφαση στην πρόληψη και προστασία, την παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση, καθώς και στη συνεχή στήριξη των κοινοτήτων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.