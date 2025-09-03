Σπουδές με αναγνώριση, πρακτική εξάσκηση και διεθνείς προοπτικές στο Πανεπιστήμιο Frederick, σε Λευκωσία και Λεμεσό

Με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών και των αυτοματισμών, το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού γίνεται ολοένα και πιο περιζήτητο και συναρπαστικό. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί εφαρμόζουν τις αρχές της φυσικής και των μαθηματικών στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνολογιών που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή μας ζωή - από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, μέχρι τις έξυπνες συσκευές, τη ρομποτική και τα δίκτυα.

Το πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (BSc in Electrical Engineering) του Πανεπιστημίου Frederick αποτελεί ένα από τα πιο καταξιωμένα στην Κύπρο. Διακρίνεται για το έμπειρο και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, υποστηριζόμενο από τον μεγαλύτερο αριθμό καθηγητών με γνωστικό αντικείμενο στους διάφορους τομείς της Ηλεκτρολογίας. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων ειδικότητας της Ηλεκτρολογίας και τα περισσότερα μαθήματα που υποστηρίζονται από εργαστήρια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή εμπειρία. Οι απόφοιτοι διαπρέπουν σε Κύπρο και εξωτερικό. Το πρόγραμμα προσφέρεται στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ολοκληρώσουν και τα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους στην πόλη της επιλογής τους.

Ένα πρόγραμμα με αναγνώριση και διεθνείς διασυνδέσεις

Το πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), δίνοντας στους αποφοίτους και τις απόφοιτες το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο του Επιμελητηρίου και άσκησης του επαγγέλματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Εκπαίδευσης στη Μηχανική (Engineers Europe), ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση του τίτλου EUR ING (European Engineer), που αναγνωρίζεται ως εγγύηση της επαγγελματικής επάρκειας των μηχανικών στην Ευρώπη.

Πρακτική μάθηση και σύγχρονα εργαστήρια

Η φοίτηση στο πρόγραμμα συνδυάζει θεωρία με πρακτική εξάσκηση. Από το πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακολουθούν τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό σε όλο το εύρος της Ηλεκτρολογίας - από τα ηλεκτρονικά και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέχρι την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι μικρές τάξεις και η εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό διασφαλίζουν άμεση υποστήριξη και δυνατή ακαδημαϊκή εμπειρία.

Εμπειρίες αποφοίτων

Η Ελένη Χαραλάμπους, απόφοιτη του προγράμματος, σήμερα εργάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: «Επέλεξα το Πανεπιστήμιο Frederick γιατί έχει παράδοση και μεγάλη εμπειρία στο Engineering. Αναζητώντας επιλογές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, διαπίστωσα ότι το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το καλύτερο στον κλάδο. Οι καθηγητές δεν είναι μόνο έμπειροι στο μάθημα και στη θεωρία, αλλά οι πλείστοι έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία έξω, στο πεδίο, δηλαδή, της δουλειάς. Τα τμήματα ήταν μικρά, επομένως πολύ εύκολα λύνεις απορίες και το μάθημα γίνεται πολύ πιο εξατομικευμένο. Καμία σχέση με τα πολυπληθή και απρόσωπα τμήματα του δημοσίου.»

Ο Θεόφιλος Μιχαήλ, επίσης απόφοιτος, που εργάζεται στην εταιρεία τεχνολογίας Ceranext, που ασχολείται με δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ενώ έχει εργαστεί και σε εταιρεία φωτοβολταϊκών, τονίζει: «Τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο Frederick, αποκτάς μια πολύ ευρεία αντίληψη του κλάδου και αυτό το συνειδητοποιείς στην αγορά εργασίας. Όσα έμαθες, όσα διδάχθηκες έχουν άμεση αξία όταν πας να δουλέψεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος είναι πολύ καλά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στην αγορά εργασίας του κλάδου. Σου προσφέρει επίσης άρτια τεχνική κατάρτιση. Το λέω αυτό γιατί έχω γνωρίσει παιδιά του κλάδου που ήρθαν από άλλα Πανεπιστήμια και δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα πολύμετρο. Σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα. Αλλά τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο Frederick ξέρεις ό,τι θα χρειαστείς και, κυρίως, μαθαίνεις πώς να σκέφτεσαι για να βρίσκεις λύσεις».

Σπουδές που οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

Η εμπειρία και η φήμη του Πανεπιστημίου Frederick στον χώρο της Μηχανικής εξασφαλίζουν ότι οι απόφοιτοι/ες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Το 97% των αποφοίτων βρίσκει εργασία αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου, σε κυβερνητικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, στη βιομηχανία, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας του προγράμματος με επιχειρήσεις και οργανισμούς, πολλοί/ες φοιτητές/τριες εργοδοτούνται πριν ακόμη αποφοιτήσουν.

«Είναι ένας κλάδος στον οποίο υπάρχουν πολλές προοπτικές απασχόλησης και δίνονται πολλές ευκαιρίες εργοδότησης μέσω του Πανεπιστημίου, γιατί έχει ένα καλό όνομα στην αγορά εργασίας. Οι πλείστοι συμφοιτητές μου έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εργασία σε αξιόλογες εταιρείες», λέει η Ελένη.

Ο Θεόφιλος απευθύνεται στα νέα παιδιά: «Σε ένα νέο παιδί που σκέφτεται να επιλέξει τον κλάδο του Electrical Engineering θα έλεγα να το προχωρήσει χωρίς δεύτερη σκέψη, αν το αγαπά και αν του φαίνεται συναρπαστικός ο κόσμος των ηλεκτρικών συστημάτων. Θα αποκτήσει δεξιότητες και έναν τρόπο σκέψης που θα τον/τη βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και στην καθημερινότητά σου, πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται διαφορετικά και να βρίσκει λύσεις που δεν φανταζόσουν πριν τελειώσεις αυτό τον κλάδο. Οι προοπτικές είναι απεριόριστες, από τα αεροπλάνα μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και μπορείς να εργαστείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.»

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σημαίνει μέλλον

Είτε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είτε στις Τηλεπικοινωνίες, είτε στους Αυτοματισμούς και τα Έξυπνα Συστήματα, οι προοπτικές απασχόλησης για έναν/μία ηλεκτρολόγο μηχανικό είναι απεριόριστες. Στο Πανεπιστήμιο Frederick, με την εμπειρία 60 χρόνων της Πολυτεχνικής Σχολής, τη στήριξη από καθηγητές με διεθνή αναγνώριση και τις σύγχρονες υποδομές, θα αποκτήσεις όλα τα εφόδια για να χαράξεις τη δική σου πορεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών αλλά και διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με το Γραφείο Εισδοχής: τηλ. 22394394 – Λευκωσία, τηλ. 25730975 – Λεμεσός, email: [email protected].

Η ακαδημαϊκή χρονιά 2025-26 στο Πανεπιστήμιο Frederick ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2025.